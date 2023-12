Rojo y marrón: la combinación inesperada que arrasa este invierno

Algunas marcas de renombre como Hermès, Tory Burch y Zara se han unido para incorporar estos colores en sus diseños y convertirlos en una combinación tendencia.

Al utilizar el rojo en nuestras prendas, solemos combinarlo con negro, vaquero o incluso el rosa, y tal vez no consideramos el marrón como una opción a combinar. Sin embargo, el rojo y el marrón se han convertido en colores tendencia, mostrando protagonismo en las colecciones venideras de Tory Burch, The Row, Hermèsy Altuzarra.



Como respaldo de esta nueva ola de colores, podemos ver que el estilo de la calle lo confirma, y notar también que las expertas en moda están incorporando el rojo y el marrón ilimitadamente. Dentro de las creaciones que han generado, encontramos opciones que no dejan ningún gusto fuera, mezclando un discreto marrón camel con un rojo vibrante, o utilizando marrón chocolate con rojo cereza. Hailey Bieber es una de las personalidades que se ha unido a esta tendencia, vistiendo un abrigo marrón y un chandal rojo, al igual que Victoria Beckam, quien asistió a una fiesta de navidad luciendo pantalones marrones con un jersey rojo de cuello alto.

Aparte de las expertas en moda y las celebridades, Zara aprueba la tendencia y gracias a su habilidad de detectar con antelación lo que triunfara en las siguientes temporadas, ha incorporado a su catálogo, incluyendo al de su sitio web, varios modelos de combinación entre rojo y marrón.



Los siguientes estilos que te presentamos te darán ideas para vestir a la vanguardia mezclando estos colores para la próxima temporada primavera-verano.

Altuzarra demuestra que es viable combinar rojo y marrón en un atuendo festivo con este conjunto que incluye un abrigo satinado y un vestido palabra de honor. Este conjunto forma parte de su colección primavera-verano 2024, sugiriendo que esta propuesta cromática será una tendencia persistente más allá de la temporada invernal actual.

Victoria Beckam ha combinado unos pantalones marrones con un jersey rojo, una prenda muy seguida en la actualidad, poniéndose la diseñadora en sintonía con las nuevas tendencias.

Hermès ha optado por tonalidades más intensas de estos dos colores, un marrón chocolate y un rojo cercano al granate, en una mezcla armonizante entre sí.

The Row, la marca de moda de las hermanas Olsen, evidencia que la combinación de rojo y marrón es también una elección cromática respaldada por el ámbito del lujo discreto.

Zara constituye una confirmación contundente de su popularidad y de las diversas oportunidades para que sea adoptada en la moda callejera tanto este invierno como en la venidera primavera-verano de 2024, con la combinación de rojo y marrón ya está presente en la oferta de de sus prendas.

Cualquier idea al combinar estos dos colores es admitida. Aunque la elección más simple es mezclar un suéter y pantalón, esta combinación también funciona bien con vestidos y abrigos, cárdigans y faldas, así como bolsos y zapatos.

Esta mezcla de dos matices de color marrón junto con un rojo vibrante es, sin duda, la prueba de una combinación de colores triunfadora para esta temporada y la próxima.