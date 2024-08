Este es el perfume de Zara del que todo el mundo habla porque huele a limpio y recuerda a uno de alta gama

Apunta el perfume que debes buscar en tu próxima visita al gigante de Inditex

A todas nos gusta salir a la calle bien perfumadas, en verano, además lo perfumes frescos son los más adecuados porque dan sensación de frescura y limpieza. Zara tiene una conocida colección de perfumes inspirados en otros de firmas mucho más caras, pero normalmente no cuestan más de 20€, por lo que son una opción mucho más económica.

Zara Sublime Epoque

Dentro de la colección de “copias” de la cadena de Amancio Ortega, hoy vamos a destacar esta maravilla de perfume fresco y dulce que huele a limpio; hablamos de Zara Sublime Epoque. Este perfume se lanzó en 2021 y desde entonces está en nuestras tiendas, no dudes en probarlo la próxima vez que vayas porque no te decepcionará y probablemente te lo lleves contigo. Aunque las clientas arrasan con él sobre todo en primavera por sus toques florales, en la época estival es una maravilla. La nota de salida es bergamota, las notas de corazón son nardos, flor de azahar del naranjo y jazmín y las notas de fondo son vainilla y cedro. Muchos dicen que imita a la italiana 'My Way' de Giorgio Armani pero no llega a ser tan intensa como la original; aunque si te gustan los aromas florales se convertirá en una de tus favoritas. Ambos perfumes contienen jazmín, bergamota, vainilla y cedro, pero el frasco de Zara también contiene la flor de azahar que le da un toque más fresco y cítrico perfecto para el verano.

La sección beauty del gigante de Inditex tiene auténticos tesoros y por supuesto best sellers que no podemos dejar de probar. La fragancia que hoy te recomendamos es una de nuestras preferidas para el verano y está a un precio muy económico. El frasco de 80ml se vende a 19,95€ y el más grande de 100 ml a 24,94€ y es un auténtico tributo a la feminidad.

Perfumes cítricos, los favoritos de las españolas

Ya os comentamos que otro de los perfumes que se agota cada año es el Croisette d'Azur de Mango, con notas olfativas de flor de azahar, mandarina, jazmín, pomelo y almizcle. Al igual que el super ventas de Zara, ambos contienen toque cítricos de frutas y flores frescas que nos dan esa sensación de frescura y limpieza cada vez que los usamos, por algo será.

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

La fragancia Zara Sublime Epoque es perfecta para estar por casa, ir de compras o incluso para echar como ambientador en casa para que huela de maravilla. En verano buscamos fragancias de este tipo, que sean frescas y ligeras, cítricas y florales para no abrumar con perfumes demasiado pesados y con esta opción estás segura de no equivocarte.