Batidos de otoño: 6 recetas con frutas de temporada

Los batidos son una manera deliciosa y nutritiva de tomar fruta. ¡Te dejamos algunas ideas para aprovechar los productos en su mejor momento!

¿Quién dijo que con la llegada del otoño tendríamos que despedirnos durante unos cuantos meses de los batidos? Con la llegada del otoño, a menudo solemos decir adiós a esos nutritivos batidos y smoothies de frutas que tanto nos gustan en verano. Tendemos a pensar que, una vez que las fresas, los melocotones, el melón y la sandía desaparecen de nuestras fruterías, se ha acabado la temporada de estos combinados... ¡Ni hablar!



El otoño en España es una época de abundancia para las frutas y verduras de temporada. Deliciosas manzanas, jugosas uvas, aromáticos higos y dulces ciruelas alcanzan su máximo esplendor mientras las hojas de los árboles caen, ofreciendo una paleta de sabores y colores que captura la esencia de esta estación.



Aquí tienes un listado de algunas de las frutas que se dan comúnmente en esta época:

Manzanas: Rica en vitamina C, fibra y antioxidantes. Uvas: Contienen vitamina C, vitamina K y antioxidantes como el resveratrol. Higos: Buena fuente de vitamina K, vitamina B6 y fibra dietética. Ciruelas: Abundantes en vitamina K, vitamina C y fibra. Granadas: Cargadas de vitamina C, vitamina K y antioxidantes, como los polifenoles. Caquis: Contienen vitamina A, vitamina C y vitamina E. Membrillos: Ricos en vitamina C y fibra dietética. Mandarinas: Excelente fuente de vitamina C y vitamina A. Castañas: Proporcionan vitamina C, vitamina B6 y folato. Nueces: Aportan vitamina E, vitamina B6 y ácidos grasos saludables, como el omega-3. Peras: Contienen vitamina C, vitamina K y fibra dietética. Kiwis: Ricos en vitamina C, vitamina K y vitamina E. Naranjas: Excelente fuente de vitamina C y vitamina A.

Tu navegador no puede mostrar este vídeo

Los batidos son, a menudo, la mejor forma de ingerir las vitaminas y minerales de las frutas y verduras y el calcio de la leche. Además, pueden ser tan saludables o calóricos como tú prefieras. Una buena opción para una merienda ligera pero también una alternativa para un desayuno completo.



Antes de ponernos manos a la obra, te mostramos esta selección de zumos que quizás pueda darte pistas sobre los ingredientes que puedes mezclar.

Descubre: 30 ideas de zumos y batidos saludables © Unsplash 30 ideas de zumos y batidos saludables See album

Batido de plátano y aguacate

¿Qué mejor manera de empezar el día que con un nutritivo batido de plátano y aguacate? Con un sabor muy suave pero un fondo contundente, este combinado puede ser perfecto para cargar las pilas a diario.



El plátano es una de las frutas más nutritivas y, por ello, es perfecta para primera hora del día ya que te mantendrá con fuerza para afrontar una larga jornada de trabajo o de estudio. Además, su sabor y su textura hacen que, en combinación con , resulte genial.



El aguacate, por su parte, nos aporta vitaminas C, D y E, además de gran cantidad de fibra. A pesar de que se trata de un fruto con más carga calórica que otros, si lo consumes con moderación puede tener inmensos beneficios para tu salud.



Además, tanto el plátano como el aguacate ayudan a mantener nuestros niveles de colesterol a raya. Este excepcional batido puedes elaborarlo con leche desnatada o, en una versión más cercana al zumo, puedes añadirle jugo de naranja.

Batido de frutas con galleta

¿Quieres sorprender a tus amigas con un batido de otoño con un sabor buenísimo? Te presentamos a continuación uno de los combinados más energéticos y sabrosos de este otoño. Contiene la manzana, la pera, la naranja y el plátano... ¡Todas las frutas de temporada en un solo batido!



Como el resto de estas bebidas, el modo de elaboración resulta muy sencillo, ya que solo debes pelar y lavar una pieza de cada una de las frutas que te hemos indicado. A continuación, añade leche desnatada hasta que veas cubiertas todas las frutas. Después, es el momento de incorporar el elemento sorpresa: ¡Galletas maría!



Te damos un secreto más: si lo que quieres es que tus pequeños coman fruta y disfruten plenamente de su sabor, este batido es ideal para ellos. Puedes añadirle un quesito que le aportará un toque de sabor especial y formará un combinado aún más completo.

Batido de mandarinas

¡Cómo nos gustan las mandarinas cuando llega el otoño! Su delicioso sabor y su aroma son perfectos para el postre y también para la merienda o el aperitivo de media mañana. Te invitamos ahora a que des un giro a tu manera de consumir las mandarinas y pruebes este maravilloso batido.



La mandarina, al igual que la naranja, es una fruta perfecta para el otoño, ya que su gran cantidad de vitamina C hace posible que nos defendamos ante posibles resfriados. Además, concentra mucha fibra, perfecta si tienes problemas con tu tránsito intestinal.



Se trata de un combinado que puedes preparar con seis mandarinas peladas y sin pepitas, medio litro de leche, una pequeña cantidad de helado de vainilla al gusto y azúcar, si te gustan los sabores más dulces. ¡Realmente delicioso!

Batido de granada

La granada es una de nuestras frutas favoritas de la temporada. No solo tiene un sabor riquísimo sino que además, gracias a su color intenso, puede alegrar cualquier ensalada o un nutritivo yogur para la hora de la merienda. ¿Qué te parece si pensamos en un batido?



Hay unas cuantas variaciones de la receta del batido de granada pero todas ellas concentran lo mejor de esta fruta. Se trata de un producto con grandes propiedad antioxidantes así como vitaminas B, C y E.



Puedes preparar, en primer lugar, el zumo de dos granadas y, a continuación, añadirle algunas frutas que potencien su sabor y le aporten cuerpo y personalidad al batido. Nosotras te proponemos que utilices el mango, el plátano y la naranja. Para darle la consistencia deseada, agrega un yogur griego natural, leche y endulza al gusto. Si te gustan los sabores intensos, añade unas hojitas de menta... ¡Una explosión de sabor y color!

Batido de manzana

Sin lugar a dudas, la manzana es un clásico de nuestras mesas cuando llega la época otoñal. La recolección de manzana comienza en septiembre y se puede extender hasta finales de octubre, así que ahora es el momento perfecto de disfrutarla.



Golden, Reineta, Starking... Son muchas las variedades de manzanas, tanto si prefieres las verdes como si te decantas por las rojas. La manzana tiene una alta concentración de fósforo que ayuda a nuestra memoria, así que te recomendamos este combinado si eres estudiante o si necesitas que tu cerebro esté alerta durante tu jornada laboral.



El batido que te proponemos está hecho con manzanas Golden y es muy sencillo de preparar. Tan solo tienes que añadir a las dos piezas de fruta, 150 ml. de helado de vainilla y 300 ml. de leche. Después puedes endulzarlo con una cucharadita de azúcar moreno. ¡No podrás resistirte!

Batido de chocolate con frutas

Sí, existe una versión más que saludable del tradicional batido de chocolate. Aunque está claro que gustará a niños y mayores, lo cierto es que es una alternativa genial para que los pequeños de la casa ingieran fruta sin renunciar al sabor a chocolate que tanto les gusta.



Te proponemos que utilices frutas de temporada para realizar esta nutritiva merienda. Puedes escoger el plátano y la manzana, por ejemplo. Como ya hemos visto, ambas frutas tienen propiedades y vitaminas que ayudarán a tus hijos a mantener sus defensas bien alerta y no dejar que ningún virus les ataque.



Una vez que hayas pelado y troceado ambas piezas, cúbrelas con leche desnatada y añade unas seis cucharadas de cacao en polvo. Puesto que este producto ya contiene azúcar, no será necesario que agregues más a la mezcla.



Una vez que lo hayas batido, es recomendable tomarlo bien frío, así que mantenlo durante una hora aproximadamente en el frigorífico. ¡Les encantará!



Con todas estas deliciosas y nutritivas recetas, ¿necesitas más razones para no olvidar los batidos en otoño?

Y además:

5 recetas que demuestran que las ensaladas también son para el otoño

Recetario para el frío: al mal tiempo, buenas verduras de temporada