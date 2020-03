10 ideas para organizar armarios vistas en Pinterest y 10 accesorios para conseguirlo

El momento perfecto para organizar por fin el armario es, sin duda, el que estamos viviendo. ¿Necesitas ideas? Hemos seleccionado 10 formas de organizar el armario vistas en Pinterest y te traemos los 10 accesorios con las que conseguirlo de forma eficaz.

Para poner orden en el armario necesitas varias cosas: tiempo, paciencia, ideas y accesorios que te ayuden a hacerlo, especialmente si tienes poco espacio. Ahora que el tiempo está con nosotras y tenemos horas de sobra para poner orden en armarios, cajones y zapateros, nosotras ponemos las ideas y los accesorios. Hemos rebuscado en Pinterest cuáles son los armarios más inspiradores para intentar imitar su organización en la medida de lo posible. Además, hemos seleccionado 10 accesorios del hogar que te ayudarán a hacerlo. ¿Nos ponemos manos a la obra?

Aprovechar al máximo el espacio es imprescindible para una organización eficaz del armaro. Para ello, seleccionar las perchas adecuadas, dividir el espacio en los cajones y doblar la ropa de forma que quepa el mayor número de prendas posible son algunos de los mandamientos que debemos seguir para que nuestro armario quede perfecto. Ficha estas 10 ideas que hemos encontrado en Pinterest y déjate inspirar.

Organiza el armario con accesorios que llenen cada espacio vacío

El primer paso a la hora de reorganizar tu armario es aprovechar esos huecos que quedan vacíos, especialmente en armarios grandes. Los dos accesorios principales para llenar esos vacíos son:



Organizador de armario con 4 compartimentos y 1 cajón: este accesorio tiene dos ventajas, crea un compartimento extra, perfecto para armarios donde no hay cajones o estantes en los que colocar la ropa doblada y, al estar en vertical, ahorra un espacio, ya que tiene un ancho de solo 30cm. Está disponible en Amazon por 19,99€ y puedes encontrarlo en 4 colores.

Pro: es muy cómodo para quien no tiene espacio o un armario con muchas baldas o cajones donde guardar prendas.

Contra: no es muy grande, por lo que las prendas más amplias pueden no caber.

Cesta de almacenamiento de cuerda de algodón: este tipo de cestas es muy útil para recuperar el espacio del fondo del armario. Es una buena opción para guardar medias, bufandas o otro tipo de complementos, sobre todo aquellos que utilizamos de forma estacional, como pueden ser los bikinis y bañadores.

Pro: no solo es práctico, el diseño también nos encanta.

Contro: solo está disponible en un color.

Cómo organizar el interior del armario y las prendas

Para organizar el armario, lo importante es ordenar las prendas que tal forma que cada vez que volvamos a colocarlas tenga ya un espacio asignado y de fácil acceso. De esta forma, el orden durará más tiempo, si, por el contrario, tenemos que mover otras prendas para colocar la ropa acabaremos por desordenar todo a los pocos días. Para ayudarnos en esta tarea, existen perchas perfectas para guardar de forma ordenada muchas prendas en poco espacio. Para las faldas, para las camisas, para los pantalones, cada cosa a su sitio para garantizar el orden.



Pro: te permite guardar en una sola percha varias prendas, ahorrando así espacio en la barra del armario.

Contro: al colgar la ropa debes tener cuidado, ya que puede arrugarse con más facilidad.

Percha para ahorrar espacio: otro objeto muy versátil es esta percha que te ayuda a poner más prendas en menos espacio, guardando la distancia entre una camisa y otra, evitando arrugas y manteniendo mejor el orden en tu armario. Mete hasta 6 prendas en vertical en el mismo espacio que ocuparía una sola prenda.

Pro: muy útil si tienes muchas camisas o faldas.

Contra: no es muy práctico si el amario es bajo, está pensando sobre todo para armarios altos.

Perchas para pantalones:

Si tu problema son los pantalones, esta percha es el accesorio que necesitas en tu armario. Te permite almacenar varias prendas en la misma percha, ahorrando muchísimo espacio.

Pro: muy práctico para pantalones, pero también para fulares o bufandas.

Contra: está pensado para armarios altos.

Miniganchos en cascada: si ya tienes las perchas que necesitas, pero no sabes cómo colocarlas, este accesorio puede ayudarte. Con ellas, puedes colocar una percha sobre la otra, haciendo que en tu armario quepan varias prendas en vertical, ahorrando así espacio.

Pro: es muy cómodo para apilar varias perchas y organizarlas de forma eficaz. .

Contro: el material puede atraer el polvo.

A la hora de organizar el armario, no te olvides de los complementos

Bolsos, collares, pendientes, fulares... los accesorios ocupan una buena parte de nuestro armario y también tenemos que tenerlos en cuenta cuando pensamos en una reorganización. Para evitar que los bolsos queden apilados en la silla, los anillos en el baño y las bufandas sobre el sofá, debemos pensar en reservar un hueco para cada tipo de producto en nuestro armario y así evitaremos que el desorden vuelva a nuestro hogar.



Organizador de bisutería: en tal solo un golpe de vista podrás ver todos tus pendientes, pulseras y collares para elegir qué joya quieres ponerte. Este organizador te ayudará a tener toda tu bisutería en orden.

Pro: es perfecto si tienes muchos accesorios y quieres guardarlos todos en el mismo sitio.

Contra: puede resultar algo incómodo para anillos o pendientes muy pequeños.

Percha para bufandas y fulares: perfecto para todos aquellos pañuelos que te acompañan prácticamente durante todo el año y no sabes dónde meter. En tan solo una percha, podrás tener todos tus fulares, bufandas o pañuelos, todos a la vista para elegir en un golpe de ojo cuál te pega más con lo que llevas puesto.

Pro: perfecto para las amantes de los fulares y pañuelos. Está disponible en varios colores.

Contra: el materla es acero, puede dejar marca en los tejidos más sensibles.

Percha para colgar bolsos:

Esta percha está especialmente pensada para guardar los bolsos en el armario, ocupando el mínimo espacio.

Puedes ordenarlo por colores o por tamaños. Lo hagas coo lo hagas, seguro que ahorras espacio con respecto a la forma de organización que tienes ahora.



Pro: muy cómodo para los bolsos con asas.

Contra: poco práctico para las carteras de mano o los chutch.

Organiza tus cajones ahorrando el máximo espacio

Los cajones son un verdadero campo de batalla a la hora de reordenar el armario, sobre todo los de la ropa interior. Aunque siempre empezamos con buenas intenciones, acabamos teniendo el cajón desordenado pocos días despues de organizarlo. Para evitar esto, lo ideal es hacerte con un organizador que divida el espacio del cajón y te haga fácil (muy fácil) mantenerlo ordenado.



Este organizador de cajones es perfecto para que mantener tu ropa interior ordenada sea muy fácil. No solo para eso, también puedes guardar joyas, maquillaje o perfumes, tu cajón podrá ser por fin lo más parecido a un anuncio de Ikea que hayas visto en los últimos años

Este modelo es de plástico, pero también existen versiones en tela, más sostenibles (comprar organizador de cajones de tela).

Pro: perfecto para organizar la ropa interior, los cajones del baño o incluso los de la cocina.

Contro: el plástico, además de ser menos sostenible, se ajusta peor a los espacios.

