Niños y cuarentena: 10 imprescindibles que no encontrarás en supermercados

Pasar tantos días en casa puede hacerse difícil en ciertos momentos, sobre todo cuando tenemos niños. ¿Cómo conseguir que se diviertan durante todo el día? ¿Cómo conseguir que nos dejen teletrabajar? Estas son las 10 cosas que necesitas para llevar esta cuarentena con los peques de la casa y que no se encuentran en los supermercados.

Nuestras rutinas diarias han cambiado de forma radical debido a la crisis provocada por el coronavirus. Para acabar con esta pandemia mundial, las autoridades no piden quedarnos en casa y salir solo para los imprescindible: comprar comida, fármacos o acudir al hospital. Sí, todos podemos contribuir a acabar con el coronavirus y, para ello, tan solo debemos evitar salir a la calle, ¿fácil, verdad? Aunque suene sencillo, permanecer en casa muchos días seguidos puede convertirse en una tarea muy difícil, sobre todo cuando tenemos hijos pequeños. Combinar el cuidado de los más peques, con el teletrabajo y las tareas diarias no va a ser fácil, los peques se aburren con facilidad y van a demandar el 100% de tu atención.

¿Cómo mantener a los más peques entretenidos durante todo el día? Sobre todo, ¿cómo conseguir ahora juguetes y material para manualidades con las tiendas cerradas? Por suerte, aún podemos realizar compras en algunas tiendas online, por ejemplo, Amazon, aunque no descargan limitar sus envíos a productos de primera necesidad. Adelántate y hazte con los 10 productos imprescindibles que necesitas para mantener a tus hijos entretenidos 24/7 durate esta cuarentena antes de que sea imposible hacer compras más allá de los productos de 1ª necesidad. Esta es nuestra selección de productos para combinar peques y confinamiento con éxito:

1. Material escolar para continuar con las tareas

Aunque los colegios hayan cerrado, en la mayoría de centros los profesores están dando continuidad a las clases para que los peques no pierdan el curso escolar. Para ello, asegúrate de que tus hijos tienen en casa cuadernos, bolígrafos y todo el material escolar necesario para cumplir con las tareas y que no te pille la cuarentena desprevenid, además, algunos productos también te vendrán bien para tus labores de teletrabajo.

2. Cuentos y libros de lectura



Uno de los aprendizajes básicos de los peques en edad escolar es la lectura, por ello es esencial que durante este confinamiento tus hijos dediquen un ratito al día para leer. No solo les entretendrá, sino que también les ayudará a desarrollar su amor por la lectura, su compresión lectora y su fluidez. ¡Existen un montón de sagas y libros infantiles que les encantarán! Te damos algunos ejemplos:

3. Juegos para que los peques tengan actividad física

Sabemos que este tipo de juegos no son aptos para todas las casa, ya que es difícil conseguir que un peque haga algo de ejercicio en un piso de 70 m2. Eso sí, si tienes espacio en casa (y tus vecinos te lo permiten)te aconsejamos animar a los niños para que jueguen a algún juego que les haga tener actividad física. De esta forma, quemarán ese exceso de energía que les provoca estar en casa y llegarán más cansados al final del día. Si tienes terraza, patio o una habitación donde haya espacio suficiente, haz que tus peques hagan algo de deporte. Puedes ponerles vídeos para bailar, jugar a la comba o al clásico Twister, te damos algunas ideas:

4. Una buena oferta de dibujos animados y pelis

Por suerte, esta baza estará siempre disponible siempre y cuando tengas buena conexión, pero conviene recordar que Netflix (a partir de 7,99€), Amazon Prime (3€ al mes) o la nueva plataforma de Disney+ (6,99€ al mes) pueden salvarte de que uno de tus peques se cuele en esa call importante que tienes con tu jefa.



Mención especial tiene esta última plataforma de streaming, Disney+, acaba lanzarse y puede convertirse en un verdadero paraíso para tus hijos. Tiene todo el contenido exclusivo de Disney y Pixar, horas y horas de entreteniemiento infantil que mantendrán más que entretenido a tus peques. Y si tú también necesitas un poco de entretenimiento, también tiene una gran oferta para adultos, entre la que se encuentra el universo Marvel, Star Wars y todo de National Geographic.



Los dibus son siempre una gran alternativa para mantener "embobados" a los peques, pero evita estirar demasiado este recurso. Al final del día, los niños estarán muy activos debido al exceso de pantallas, combina los dibus y películas con otro tipo de juegos más participativos. Evita también que los peques vean mucha tele antes de ir a dormir, porque dificultarán la conciliación del sueño.

5. Acuarelas y pinturas

Sabemos que este punto no te entusiasma y que lo primero que has pensado al verlo es en manchas por todos sitios, pero te aseguramos que fomentar la creatividad de los peques en tiempos de cuarentena es muy buena idea. Pintar ayudará a mejorar la concetración en los niños, muy importante para seguir trabándola ahora que no tienen cole, además, ayudará a desarrollar su creatividad y mejorará su autoestima. Déjalos que imaginen y creen, ¿quién sabe si tienes a un futuro artista en casa y aún no lo sabes?

6. Una videoconsola

Aunque no seas muy adepta a las videoconsolas para los peques, esta cuarentena puede alargarse y los niños van a agradecer un incentivo cuando lleguen al límite. Por ello, no es mala idea hacerse con una videoconsola y usarla como recurso en los días que se hacen más cuesta arriba. Algunas, tienen juegos muy dinámicos e incluso educativos. También hay opciones low-cost que te sacarán de un aprieto sin gastar mucho dinero.

7. Cuadernillos de actividades

La cuarentena es larga, así que no todo pueden ser juegos. Los peques también tienen que dedicar algo de tiempo a actividades relacionadas con el curso escolar, para que no pierdan el hilo de las lecciones. Si los profes no pueden enviarles la tarea, siempre puedes recurrir a los típicos cuadernillos de vacaciones, llenos de actividades para repasar los contenidos del curso. Echa un ojo en Amazon y encuentra el cuadernillo según la edad de tu peque.

8. Disfraces infantiles

Los disfraces son una forma muy divertida de entretener a los pequeños y hacerlos salir de la rutina. Además, les ayudan a imaginar y a entretenerse con cualquier juguete, creyéndose superhéroes, príncipes y princesas o pequeños animales recién salidos de la selva. Sorpréndelos con una fiesta de disfraces y llena un día de diversión. Inspírate con toda la variedad de disfraces disponibles en Amazon.

9. Juguetes educativos

Combinar juegos y aprendizaje siempre fue un acierto y más en estos días de confinamiento que tan largos se nos hacen a todos. Por esta razón, los juegos educativos son imprescidibles, ayudarán a que tus peques sigan aprendiendo y reforzando habilidades, mientras que se divierten jugando. Puedes optar por juegos con los que practiquen matemáticas, lengua o inglés, la variedad es muy amplia. Echa un vistazo a todos los juegos educativos disponibles en Amazon.

10. Juegos de mesa para toda la familia

Los juegos de mesa tienen también numerosos beneficios para el desarrollo cognitivo de los niños, fomentan el trabajo en equipo, la concetración y les ayuda a aceptar la derrota y gestionar la victoria. Además, os harán pasar un rato muy agradable en familia. Estos son algunos de nuestros preferidos:

