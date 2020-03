Cómo desinfectar la pantalla de tu móvil, un foco de infección olvidado

La pantalla de tu móvil está en constante contacto directo con tus manos, por ello, de nada sirve que te las laves habitualmente si no desinfectas también tu smartphone. ¿Cuál es la forma más eficaz de hacerlo? Te contamos todo para reducir el riesgo de infección tanto por coronavirus, como por otras enfermedades.

En los tiempos del coronavirus nos esforzamos a diario para mantener todo lo más limpio y desinfectado posible, pero en esta lucha a menudo nos olvidamos de nuestro teléfono móvil. Sin duda alguna, llevamos nuestro móvil a todas partes, incluso al baño. No importa la frecuencia con la que nos lavemos las manos, en algún momento tocamos la pantalla con los dedos sucios y, aunque nos lavemos las manos inmediatamente, la pantalla ya queda infectada con bacterias y gérmenes. Entonces, ¿cómo debemos desinfectar el teléfono? Al tener sensores muy sensibles al tacto, debemos tener cuidado para evitar que estos se estropeen. Si te preocupa tener desinfectado tu móvil sin que esto pueda perjudicarlo, te contámos cuáles son los productos más respetuosos y, al mismo tiempo, eficaces para higienizar tu teléfono.





No utilices limpiadores fuertes para desinfectar el teléfono móvil

Para no poner en peligro la capa protectora que tiene tu pantalla táctil, debes evitar limpiarla con detergentes fuertes, por ejemplo, los limpiadores con alcohol, los jabones comunes o el agua con jabón deben, preferiblemente, ser evitados. Lo mismo pasa con los limpiacristales, que podrían dañar tu pantalla. Existen productos específicamente creados para limpiar tu dispositivo, desinfectando y eliminando bacterias y gérmenes y sin dañar ninguna de las funcionales de tu teléfono. Un ejemplo es este producto de la marca Rogge, Duo-Clean elimina todas las bacterias del telefóno, pero no contiene ingredientes agresivos como el alcohol. Puedes comprarlo en Amazon por 9,99€. Sirve también para desinfectar el ordenador, el teclado o la tablet.

Sobra decir que debemos evitar rociar cualquier líquido sobre la pantalla. No apliques directamente los productos líquidos sobre el teléfono, de lo contrario, podrías tener averías de las que seguro el fabricante no se hará responsable.

¿Cómo desinfectar la pantalla del teléfono móvil?

Ahora que sabes lo que no debes hacer para desinfectar tu móvil, te vamos a contar cómo hacerlo.



1. La seguridad es lo primero: para evitar un cortocircuito, te recomendamos apagar el dispositivo.

2. Hazlo con cuidado: humedecce muy sutilmente un paño de microfibra suave, sin rizo ni pelusas, o un paño de gafas con un poco de agua tibia (tan solo un poco). Escúrrelo bien y pasa el paño sobre la pantalla de teléfono.

3. Limpieza en seco: después de hacer una primera limpieza con un paño húmedo, seca la pantalla de tu teléfono. De nuevo, utiliza un paño de microfibra que no deje rastros, en esta ocasión, seco.

Desinfección del teléfono móvil: estos son los productos permitidos

Para una desinfección total de tu teléfono móvil, existen productos creados específicamente para no dejar ni una bacteria. Incluso los fabricantes recomiendan hacerlo, Apple, por ejemplo, aprueba el uso de ciertos desinfectantes durante esta crisis de coronavirus. Uno de los principales consejos es utilizar un limpiador que no contenga lejía. Se recomienda, en su lugar, el uso de alcohol isopropílico (70%). En lugar de aplicarlo directamente sobre el dispositivo, humedece un paño suavemente con el líquido y limpia la pantalla y la parte trasera del móvil. Evita excederte en el uso de este líquido, ya que a largo plazo o usado en exceso sí puede causar averías. Otra alternativa es poner un cristal templado para que el alcohol solo recaiga sobre él y así no llegue a la pantalla. Ver todos los cristales templados en Amazon.

¿Cómo puedes limpiar el teléfono si no estás en casa?

Para limpiar y desinfectar el teléfono móvil mientras no estás en casa, puedes utilizar las toallitas para limpiar gafas. Son sobrecitos pequeños, fáciles de llevar en cualquier sitio y eliminan la mayoría de bacterias y gérmenes.

Para limpiar y desinfectar el teléfono celular sobre la marcha, son adecuadas las toallitas de lentes simples. Vienen en sobrecitos pequeños y compactos, perfectos para llevar en el bolso o en los bolsillos, y eliminan la mayoría de las bacterias y gérmenes. Si desea estar seguro, puede usar toallitas desinfectantes. Puede encontrarlos en la farmacia o en Amazon.

Antes de limpiar tu teléfono móvil en seco, aségurate de que la pantalla no tenga miguitas u otras partículas, ya que al contacto con la toallita pueden aparecer pequeños rasguños en la pantalla. Para proteger aún más la pantalla, puedes optar por una funda que la proteja, y así la mantendrás alejada de golpes y también de bacterias.

¿Cómo limpiar los conectores y puertos del teléfono móvil?

Aunque la mayor parte de gérmenes y bacterias se acumula en la parte frontal y posterior del teléfono, la suciedad también puede acumularse en lugares ocultos como los conectores y puertos del teléfono. Para limpiar estos recónditos lugares, necesitarás un gel específico que penetre en estas pequeñas rendijas, atrapando la suciedad que se esconde en su interior. Puedes comprar este limpiador para teclados y puertos en Amazon.

Y por último: 5 consejos para mantener tu teléfono móvil limpio durante más tiempo

Para evitar tener que limpiar tu móvil cada 5 minutos, puedes tomar algunas medidas preventivas que consigan que no se ensucie tanto:



1. No utilices el teléfono móvil en baños públicos, son verdaderos nidos de bacterias que se adherirán a tu teléfono al instante.

2. No toques tu teléfono mientras cocinas, ni lo coloques sobre la mesa mientras comes, sobre todo en restaurantes o bares.

3. No uses el móvil mientras te maquillas o te echas crema.

4. No permitas que otras personas usen tu teléfono (especialmente en estsa fechas).

5. Evita usar el móvil en el gimnasio.



Una forma de evitar que el teléfono se ensucie es reducir su uso. Ahora que vamos a pasar tiempo en casa, podemos practicar la desintoxicación digitial, descubrirás qué liberador puede llegar a ser dejar de estar atados al teléfono móvil, al mail o a las redes sociales.

