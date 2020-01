El Método KonMari mantiene definitivamente el armario ordenado

La gurú de la limpieza japonesa nos da 9 consejos para mantener la ropa ordenada en el armario. El método KonMari te ayudará a ordenar tu dormitorio, cocina o baño de una vez por todas. Te contamos todo para que tú también puedas ser tu propio gurú del orden.

Llegó la hora, la ropa acumulada en la silla de tu cuarto, en la percha de la puerta e, incluso, en el suelo de tu dormitorio ya no permite ver ni un centímetro cuadrado de dormitorio... es la hora de ordenar. Si esta situación te resulta más familiar de lo que te gustaría, es el momento de que empieces a modificar tus rutinas para que madre deje de decir que eres un verdadero desastre en todas las reuniones familiares.



Está claro que no es nada fácil poder encajar toda tu ropa en un solo armario, nosotras lo que queremos es un vestidor como el de Carry Bradshaw o como el de las mismísima Blair Waldorf. El libro La magia del orden, el superventas de la japonesa Marie Kondo, termina con todos nuestros problemas. No, con la compra del libro no sortean un vestidor, ni tampoco ordenan tu dormitorio con una palmada, pero te aseguramos que sí cambiará tu manera de pensar y serás capaz de ordenar de la manera más práctica y correcta. Toma nota.

Hemos resumido los 9 puntos más importantes dentro del libro La Magia del Orden para que puedas empezar a aplicarlos y conseguir, así, que el orden vuelva a reinar en tu desordenada habitación. ¿Abrir tu armario y encontrar todo bajo perfecto control, organizado por colores, categorías y listo para ponértelo te parece propio de una película solo disponible en los mejores cines? ¡No te pierdas estos 9 puntos!

La magia del orden, el libro de la gurú del orden japonesa que se ha vuelto imprescindible en los hogares de más de 30 países, ahora en edición estuche junto a La felicidad después del orden, la guía con ilustraciones paso a paso del método KonMari.

Método KonMari: 9 pasos para un armario perfecto

La magia del orden, tiene un punto místico sobre el desprendimiento de las cosas que no necesitamos muy interesante. Se trata de desprenderte de todas aquellas prendas que no te produzcan alegría, así de sencillo. Tira a la basura o dona aquellas prendas que no te aporten felicidad, que te transmitan un sentimiento negativo, no te las pondrás. Deja solo en tu armario la ropa, objetos o complementos que te transmitan alegría, que te hagan sentir feliz y que te apetezca ponerte. Este es el primer paso y uno de los mandamientos de Marie Kondo y su método KonMari. Desglosamos el bestseller en 10 puntos.



1.- Ordenar las prendas por categorías, no por localización: ordena los jerseys con los jerseys, los vaqueros con los vaqueros... no solo te será más sencillo encontrar la ropa y evitar que haya prendas que se queden olvidadas en el fondo del cajón, también te resultará más sencillo mantenerlo ordenado.



2.- Guardar únicamente prendas que nos transmitan emociones de alegría: desecha todo aquello que no te produzca felicidad, que te transmita sensaciones negativas y deja paso solo a aquello que sea positivo para ti.



3.- Prescindir lo que no se usa: “lo que no necesitas tú, tampoco nadie de tu familia”: di adiós a los "por si acaso", los "me da pena tirarlo" o los "para salir al campo", no sirven, nunca se usan, siempre se olvidan.



4.- Despedirse de cada pieza que se tira “con gratitud por sus servicio dado”: Este punto puede parecer algo “loco” pero nosotras lo hemos probado y es muy divertido. Carcajada asegurada. Saca tu lado más místico y di adiós, de una vez por todas, a aquello que genere desorden pero, eso sí, con mucho amor y cariño.



5.- Ordenar correctamente y de forma efectiva una vez, y ya permanecerá siempre ordenado: todo debe tener un fácil acceso y estar a la vista. Coloca las prendas que más uses en las zonas de mejor acceso y deja la ropa que menos te pones en el sitio menos privilegiado (el brilli brilli de nochevieja, el vestido de las bodas o el pantalón de esquiar, por ejemplo).



6.- No hacer maratones de orden, ya que tienen efecto rebote: crear una rutina de limpieza. Antes de irte a dormir es un buen momento para dejar todo guardado y elegir la ropa del día siguiente.



7.- Comenzar a ordenar las cosas más fáciles para no abandonar: empieza por los pantalones y las faldas, otro día puedes ordenar la ropa interior o los collares. Lo ideal es dejar todo hecho el mismo día, para evitar abandonar en el camino, al menos, eso es lo que nos recomienda el método KonMari pero, si te abruma tanto orden, puedes dejar lo menos prioritario para otro momento.



8.- Aprender a doblar la ropa correctamente para ahorrar espacio: no apiles las prendas una sobre otra, colócalas deforma vertical, de tal forma que todas ellas sean visibles.

9..- La mejor manera de guardar los bolsos es meter uno dentro del otro pero la clave está en poner dos tipos de bolso juntos, pueden ser del mismo material o de la misma forma y no meter más de dos bolsos en otro.



Un sistema muy fácil de entender y aplicar con el que conseguirás muy buenos resultados. Quienes han aplicado el método KonMari comparten sus logros en redes sociales bajo el hashtag #KonMariMethod. ¿Te animas?

Los accesorios que harán que orednar tu armario sea aún más fácil

