Nueva York se rindió al glamour atemporal de las supermodelos de ayer, hoy y siempre. La gala The King's Trust 2024 reunió a un elenco de reinas de las pasarelas que demostraron que la belleza no entiende de edades ni tendencias fugaces.

La Gran Manzana se convirtió recientemente en el epicentro del glamour y la moda, al albergar la prestigiosa gala The King's Trust 2024 antes conocida como The Prince's Trust, creada por el ahora Rey Carlos III. Este evento anual, conocido por su compromiso con causas humanitarias y la recaudación de fondos para organizaciones benéficas, reunió a las supermodelos más icónicas del pasado, presente y futuro en una deslumbrante pasarela fuera de las pistas, mostrando su estilo único y su innegable elegancia en apoyo a una noble causa.



Entre las destacadas invitadas se encontraban nombres legendarios como Kate Moss, Irina Shayk, Helena Christensen y Emily Ratajkowski, quienes brillaron con looks deslumbrantes que reflejaban la diversidad y la evolución del mundo de la moda. Pero más allá de los vestidos y el maquillaje, hubo un mensaje poderoso que resonó en esta gala: la belleza natural y la autenticidad.

Kate Moss, la musa del minimalismo chic, recuperó el icónico 'slip dress' de los 90 en un diseño satinado champán con escote asimétrico, mangas subidas y un cinturón negro a contraste. Un homenaje a la sencillez que la consagró como reina de la era grunge. Sorprendió a todos al aparecer casi sin maquillaje y con su característico cabello al natural. A sus orgullosos 50 años, Moss demostró que la verdadera elegancia y belleza no dependen de capas de maquillaje o peinados elaborados, sino de una autenticidad que perdura a lo largo del tiempo.

Helena Christensen (55), fiel a su espíritu eco-warrior, recicló un vestido de su fondo de armario. Un diseño semitransparente bordado con flores blancas, escote de pico pronunciado y falda escalonada en negro. Un guiño a la atemporalidad y la sostenibilidad, valores que la modelo defiende con pasión.

Irina Shayk (38), fiel a su estilo sensual, apostó por un vestido lencero negro de tirantes finos, escote en 'V', corte ceñido y falda evasé. Un clásico reinventado con un toque de misterio gracias a su mirada felina y dos trenzas como guiño a su lado más rockero.

Emily Ratajkowski (32), fiel a su espíritu provocador, lució un vestido satinado en tono vainilla con un escote de vértigo, detalle de lazo al cuello y falda fluida. Un look sensual y elegante que dejó poco a la imaginación.

Paloma Elsesser, una de las modelos 'curvy' más cotizadas, deslumbró con un original vestido blanco de escote Bardot, silueta drapeada, falda sirena y un gran ojo estampado. Un recordatorio de que la belleza viene en todas las formas y tallas, y que la diversidad es la verdadera clave del estilo.

Kate Beckinsale, conocida estrella de "Underworld", también regresó al centro de atención en la Gala Global King's Trust 2024 después de enfrentar una misteriosa enfermedad. Luciendo radiante en un vestido blanco asimétrico con volantes de un solo hombro y tacones de plataforma blancos, Beckinsale, de 50 años, mostró su estilo impecable. La actriz complementó su look con mechones rubios recogidos y un lazo negro, similar al que llevaba durante su reciente hospitalización.

Iris Law, la hija del actor Jude Law y una de las promesas de la nueva generación de modelos, brilló con un vestido blanco de Versace repleto de aberturas. Un diseño fresco y atrevido que marca su territorio en la industria de la moda.

La presencia de estas modelos icónicas no solo marcó una noche de estilo y sofisticación, sino que también desafió los estándares convencionales de belleza. En un mundo saturado de tendencias efímeras y maquillaje extravagante, la simplicidad y la naturalidad emergieron como valores clave en esta gala.



Es evidente que la industria de la moda está experimentando cambios profundos. La búsqueda de la autenticidad y la celebración de la diversidad se están convirtiendo en pilares fundamentales, impulsados por figuras como Kate Moss, quien sigue siendo un ícono de belleza sin artificios.



Este evento anual se enfoca en recaudar fondos para organizaciones benéficas dedicadas a la salud, la educación y el bienestar de comunidades vulnerables en todo el mundo. Así, la pasarela se convierte en una plataforma no solo para mostrar moda excepcional, sino también para promover el impacto positivo y la solidaridad entre las figuras más influyentes del mundo de la moda.