En su viaje oficial a Dinamarca, la reina Letizia de España deslumbró con tres elegantes abrigos que se han convertido en el centro de atención de la moda otoño-invierno 2024.

Los Reyes de España, Felipe y Letizia, han emprendido un viaje de Estado a Dinamarca por invitación de la reina Margarita, quien ejercerá de anfitriona junto a los príncipes herederos Federico y Mary, y la princesa Benedicta. Durante este viaje, la Reina Letizia ha sorprendido a todos con su estilo elegante y vanguardista, optando por abrigos que son ideales para incorporar a tu fondo de armario. A continuación, hablaremos de los tres abrigos que ha lucido en esta visita oficial, proporcionando información sobre los diseños, las marcas y cómo llevarlos a la moda.

Abrigos versátiles para el día a día:

Para protegerse del frío madrileño antes de su partida a Dinamarca, la Reina Letizia optó por un abrigo de paño negro de inspiración clásica, con un corte oversized que aporta un toque de modernidad. Bajo el abrigo, llevaba una chaqueta blazer verde pistacho de doble botonadura metalizada y efecto texturizado de Hugo Boss, que presenta un llamativo efecto asimétrico con cinco botones en lugar de la configuración habitual. El audaz color verde pistacho añadió un toque de alegría a su atuendo de otoño.

Un toque de color a un invierno neutro:

Para su primera aparición en Dinamarca, la Reina Letizia lució un impresionante abrigo de invierno en crema, un color neutro y elegante que es tendencia en la temporada otoño-invierno de 2023. El abrigo, de la marca &Otherstories, es una pieza atemporal y de moda que puede ser una inversión para tu armario. Con un precio de 199€, este abrigo de lana es una elección razonable, ya que su estilo perdurará a lo largo del tiempo.



Este abrigo largo y cruzado puede ser llevado de múltiples maneras para asegurarte de estar a la moda. Combínalo con zapatos de tacón para un efecto chic instantáneo, o llévalo con jeans rectos y zapatillas para un look más informal. También es ideal para combinar con un vestido corto y botas altas o un vestido jersey largo oversize para un toque de comodidad y elegancia. En definitiva, este tipo de abrigo es versátil y puede combinar con todas las prendas de tu armario, añadiendo un toque fuerte, trendy y elegante a tu estilo.

Estilo elegante y duradero:

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

En su segundo día en Dinamarca, la Reina Letizia visitó el monumento a los soldados caídos junto al Rey y los príncipes herederos. Para esta ocasión, eligió un abrigo camel de Carolina Herrera sobre un vestido verde de la firma Dándara. Este abrigo es otro clásico de fondo de armario que complementa cualquier look. Sorprendentemente, Letizia no llevó accesorios adicionales para combatir el frío, pero destacó por la elección de su bolso de Furla con flores de colores y pendientes de esmeraldas que pertenecen a la reina Sofía.



La Reina Letizia ha demostrado su estilo impecable durante su visita oficial a Dinamarca, optando por tres abrigos que son perfectos como fondo de armario. Estos diseños versátiles y atemporales pueden ser la elección ideal para las mujeres que buscan un toque de elegancia y moda en su vestuario. La moda otoño-invierno de 2024 se destaca por su estilo chic y duradero, y estos abrigos son una muestra perfecta de ello. Así que, si te has enamorado de los abrigos de Letizia de España, considera incorporarlos a tu colección para un look fuerte, trendy y, sobre todo, muy elegante.