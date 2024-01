¿Qué significa soñar con la infidelidad de tu pareja?

La infidelidad es siempre dolorosa, y soñar con ella nos hace vivir ese dolor como si hubiese sido real. Analizamos por qué puedes haber tenido este tipo de sueño.

Normalmente los sueños se presentan en forma de una realidad conectada a algo que nos sucede, y hay que buscar el significado que se esconde detrás de ellos. En el caso de que hayas soñado con la infidelidad de tu pareja, este significado no requiere demasiado análisis, aunque sí se puede profundizar en por qué has tenido ese tipo de sueño y ver si es posible solucionar ese temor.



La traición de alguien que amamos es siempre muy dolorosa, por lo que tener este tipo de sueño suele dejarnos bastante afectados anímicamente. Incluso en algunos casos nos cuesta relacionarnos con normalidad con nuestra pareja, ya que al cerebro le cuesta trabajo separar lo que ha experimentado en un sueño de lo que ha sucedido en la realidad. En cualquier caso, vamos a ver qué revela este tipo de sueño y qué podemos hacer al respecto.

Lo que revela este tipo de sueño

La interpretación más obvia es que tienes un gran temor a ser traicionada por tu pareja. Puede que detrás de este miedo haya razones fundadas o puede que no, pero lo que no puede discutirse es que ese miedo está en tu cerebro.



Lo que hay que analizar más en profundidad es si este sueño viene ocasionado porque tu subconsciente ha detectado señales de alarma que tú te niegas a aceptar o simplemente es una cuestión de que ese miedo está enraizado en tí por haber sufrido anteriormente una experiencia similar.



Otra posible razón que no hay que descartar es que exista un problema de autoestima. En muchos casos tendemos a idealizar a la pareja, especialmente en las primeras etapas de la relación, y esto nos hace sentir que no estamos a la altura o que no merecemos estar con alguien así de perfecto. Como consecuencia se va alimentando un temor a perderla que puede manifestarse por medio de los sueños.



Por último, una interpretación más elaborada de este sueño puede ser que sientas que no tienes la atención que necesitas por su parte. Se trataría en este caso de una carencia que debe resolverse.



Qué puedes hacer

Con independencia del motivo que haya generado el sueño, la única forma de afrontarlo es mejorando vuestra comunicación. Tienes que explicarle lo que ha sucedido, sin que parezca una acusación ni una sospecha.



Nadie mejor que tú sabe cual de estas causas puede haber motivado el sueño, pero lo que es evidente es que ya sean inseguridades o temores con una base, tienes que afrontar lo que te está sucediendo.



Además, en muchos casos es posible que tu pareja no sea consciente de que puede no estar prestándote la atención que necesitas o que alguno de sus comportamientos hayan sido susceptibles de ser malinterpretados.