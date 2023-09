El rango de aplicaciones estéticas de este compuesto no ha dejado de crecer desde su descubrimiento hace más de 30 años.

Fue hasta la década de los 70 en que la toxina botulínica dejo de ser temida por producir la bacteria clostridium bolulinum, la cual podría causar la muerte. Los científicos nos dieron un gran aporte al descubrir que dicha bacteria podría utilizarse come beneficio ante muchas patologías debido a su capacidad de bloquear la contracción de músculos. En 1987 la doctora Jean Carruthers logró frenar el blaferoespasmo en una paciente, e involuntariamente logró además desaparecer las patas de gallo y las arrugas del entrecejo con este producto, surgiendo así su uso estético. "Bótox" es el nombre de la marca comercial, que acabó dando nombre a todas las toxinas botulínicas.

Algunas de las aplicaciones más solicitadas del bótox

Migrañas



La Sociedad Española de Neurología (SEN) confirma que más de 3.5 millones de personas en España padecen de migraña, y aunque la toxina botulínica no es una cura, se ha demostrado su eficacia para reducir el dolor. Su tratamiento consiste en aplicar de 12 a 30 puntos del producto alrededor de la cabeza superficialmente, con una duración del efecto aproximado de 3 meses.



Hiperhidrosis



Más de 300,000 personas en nuestro país sufren de exceso de sudor o de hiperhidrosis, y la tasa de éxito del bótox ante este padecimiento es del 95%. La toxina se inyecta en pequeñas dosis en la piel para bloquear las señales que regulan las glándulas sudoríparas, reduciendo el sudor. Tiene una duración aproximada de seis meses y su administración podría ser molesta y dolorosa.



Estrabismo



Cuando los músculos alrededor del ojo no funcionan de forma coordinada, resulta en la desviación de uno de los ojos, y al inyectar bótox en las áreas afectadas, se logra paralizar el músculo y conseguir la eliminación o disminución del desvío. Su efecto es observable a los dos días de la aplicación y podría durar meses.



Incontinencia



Este problema afecta al 17% de la población, en su mayoría mujeres, perjudicando seriamente la calidad de sus vidas. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios aprobó la aplicación del bótox para tratar este padecimiento, también conocido como Vejiga Hiperactiva Idiopática (VHI). La inyección logra "paralizar" la vejiga con una duración de entre 6 y 9 meses.



Ansiedad



Se estima que el 29% de la población española padece de trastornos de ansiedad y depresión por factores como la incontinencia económica, confinamiento y pedidas familiares. Un estudio demostró que la aplicación del bótox redujo el riesgo de ansiedad en pacientes hasta en un 72%. Los investigadores siguen planteándose varias hipótesis sobre la razón de su eficacia, que podría ser la capacidad del bótox de reducir afecciones crónicas como sudor excesivo y migraña.



Baby Bótox



El rango de edad para la aplicación de esta práctica es entre los 20 y 30 años, la cual consiste en aplicar dosis muy bajas en áreas de la cara donde se forman las líneas de expresión, en donde el médico estético pide al paciente gesticular para marcar los puntos clave de infiltración del producto.

.

Scrótox



Esta práctica consiste en ejecutar bótox en el escroto con el objetivo de disminuir las arrugas de los testículos para hacerlos parecer más grandes. Sin embargo, esta práctica no está autorizada en España, y su práctica ilegal podría superar los 3.000 euros.