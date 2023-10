Descubre la verdad sobre las rinoplastias baratas: El 50% de los casos necesitan segunda operación

Las ofertas en cirugía estética no siempre salen a cuenta. Hoy vemos como en el caso de las rinoplastias, querer pagar menos puede salir caro a largo plazo.

Las intervenciones estéticas tienen un coste bastante elevado, y es normal que cualquiera que vaya a someterse a una trate de reducirlo en la medida de lo posible. El problema es que en el caso de las rinoplastias, la parte estética no es el único aspecto a considerar, y tratar de ahorrarse unos cientos de euros puede terminar por ser una mala idea. Hoy te hablamos de todo lo que implica una operación de nariz y de los riesgos que conlleva optar por una rinoplastia barata.



A la hora de establecer el presupuesto para una operación de este tipo hay unos costes mínimos que no pueden pasarse por alto. Si el precio que te ofrecen es demasiado bajo, hay una gran probabilidad de que sea como resultado de no cubrir las exigencias en lo que se refiere a las garantías que debes obtener como paciente.

Los problemas de la rinoplastia Low-Cost

La rinoplastia es una cirugía compleja que debe valorar diferentes factores. La única forma de que el presupuesto de dicha intervención se reduzca de manera significativa es pasar por alto algunos de ellos, y eso, evidentemente, conlleva unos riesgos. Tanto es así que, según los especialistas en la materia, el 50% de estas rinoplastias “low cost” terminan por necesitar de una nueva intervención para fijar los problemas generados por la primera.



Es decir, si cualquier intervención quirúrgica conlleva riesgos, llevar a cabo una que tiene un alto porcentaje de posibilidades de tener que repetirse no hace sino aumentar éstos. Además, claro está, de que el supuesto ahorro inicial termina por no serlo, ya que al final hay que sumar el gasto inicial al que es necesario llevar a cabo para corregir los problemas de una intervención que solo ha tenido en cuenta la cuestión estética.

La estética no lo es todo

Y es que en el caso de la cirugía de nariz, la estética no puede valorarse de forma independiente a la funcionalidad. Una rinoplastia que se lleve a cabo sin tener en cuenta ambas cosas puede provocar importantes problemas que afecten a la calidad de vida, como dificultades para respirar o imposibilidad de llevar a cabo actividad física.



De ahí que sea tan importante no dejarse llevar por ofertas atractivas y arriesgarse a tener que pasar por quirófano una segunda vez. Las operaciones de nariz deben al menos conservar la funcionalidad de ésta, si no mejorarla, y centrarse solo en conseguir una nariz bonita y armónica sin dar importancia a que se trata del órgano con el que respiramos, es un error que al final se paga.