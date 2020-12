No es un secreto, la línea del bikini es la parte del cuerpo más dolorosa para depilar. Entre las zonas difícil de acceso, los pelos más o menos gruesos,... quitar el vello de la línea del bikini ¡no es una tarea fácil! Así que, para que la depilación del bikini sea un éxito, aquí está nuestra selección de los mejores aparatos para ayudarte a hacer tu elección.

Elige un dispositivo especialmente diseñado para la línea del bikini

La línea del bikini es una zona particularmente sensible del cuerpo (si no la más sensible...). Requiere un dispositivo adaptado para evitar que tu depilación se convierta en un verdadero momento de tortura. Por lo tanto, es imperativo que tomes todas las precauciones necesarias antes de empezar a depilarte el bikini, sobre todo si es la primera vez que lo haces sola. Para esta delicada zona, te aconsejamos que no utilices una navaja de afeitar. Es el método menos doloroso, pero con el tiempo, es el que te traerá más inconvenientes.

La depiladora eléctrica, para una depilación duradera

La depiladora eléctrica es, sin duda, uno de los dispositivos más eficientes para eliminar el vello del cuerpo. Muy común para la eliminación de los pelos de las piernas, hace el mismo trabajo en la zona del bikini. Hay depiladoras especiales para el bikini con accesorios adaptados que se ajustan a tu depiladora convencional. También es mejor elegir un modelo con un cabezal de depilación extraíble que sea fácil de lavar para reducir el riesgo de infección.

Depiladora eléctrica Braun Silk-épil 9 con adaptador especial bikini

Depiladora Braun Silk-épil 9 + perfiladora bikini, 109,99 euros, disponible en Amazon.es

La Braun Silk-épil 9, con su accesorio especial de área sensible que se adhiere directamente a la cabeza de la depiladora, promete una depilación de la línea del bikini sin problemas. Su función Wet & Dry también es muy apreciada porque bajo el agua, el calor abre los poros y el dolor se reduce.

Este conjunto también contiene el recortador de bikini Silk-épil, que está especialmente diseñado para recortar el vello de la línea del bikini. Gracias a su diseño ergonómico y a su funcionamiento sin cables, es ideal para recortar esta zona si el vello es demasiado largo antes de pasar por la depiladora, por ejemplo.

Philips Satinelle Essential Mini depiladora eléctrica

Depiladora Philips, Satinelle Essential Mini, 42 euros disponible en Amazon.es

Gracias a su tamaño compacto, esta depiladora fácil de usar irá contigo a todas partes. Está especialmente diseñado para eliminar el vello de las zonas más delicadas del cuerpo como la línea del bikini. Su cabeza de depilación es menos ancha para que la depilación sea más precisa, incluso los pelos de 0,5 mm no son resistentes a ella. También incluye un mini recortador que se puede meter en el bolso, muy práctico para pequeños retoques de última hora!

La afeitadora, para mantener la línea del bikini fácilmente

A diferencia de la depiladora eléctrica que arranca los pelos, la afeitadora simplemente viene y lo corta en la base de la misma manera que la maquinilla de afeitar. Sin embargo, será más fácil elegir el estilo de corte para la línea del bikini con una afeitadora. Así que, dependiendo de si quieres una línea de bikini brasileña o completa, todo lo que tienes que hacer es ajustar las guías de recorte fácilmente ajustables. Ten en cuenta que las alturas de corte son generalmente entre 3 mm y 8 mm dependiendo del modelo. Para los que están más cómodos, la afeitadora de bikini es la mejor opción durante el verano.

La afeitadora de bikini suave y sedosa de Remington

Depiladora femenina zona bikini de Remington, 31,80 euros disponible en Amazon.es

Sin cables, esta afeitadora de bikini ofrece comodidad y facilidad de uso para cuidar la línea del bikini.

Ajuste la altura de corte que desee con las 2 guías de corte de 2 mm y 4 mm con una precisión de 0,2 mm.

Con la función "Wet & Dry", se puede utilizar sobre la piel seca o en la ducha. Gracias a su autonomía de 60 minutos, esta maquinilla es ideal para meterse en la maleta, por ejemplo.

La depiladora BikiniGenie de Philips

Recortadora Philips BikiniGenie, 25,99 euros disponible en Amazon.es

Gracias a su cabezal de corte de 0,5 mm, nada es más fácil que depilar con precisión. Luego también puedes usar la de 0 mm para una zona bikini perfectamente lisa. Y si no quieres una línea de bikini completa, tienes el cabezal de recorte que se pone directamente a la maquina y es ideal para recortar el pelo hasta 3 mm. Los dientes redondeados de la afeitadora cortan eficazmente el pelo de la línea del bikini de forma segura y sin irritación. Su formato ergonómico y muy práctico facilita el recorte de la línea del bikini.

Adoptar las instrucciones correctas para una línea del bikini perfecta

No se trata de encontrar el dispositivo que mejor se adapte a tus necesidades; también necesitas saber cómo preparar la depilación del bikini para que sea lo más eficiente y duradera posible.

Antes de proceder a la depilación del bikini, es importante preparar la piel para evitar inconvenientes menores como los pelos enquistados. Para ello, te recomendamos que realices una suave exfoliación el día anterior a la depilación con granos suficientemente finos para no dañar esta zona sensible.

Después de la depilación, debes hidratar tu piel (ten cuidado, sólo el pubis y no las mucosas) con una crema corporal calmante sin perfume.

Depiladoras IPL

¿Quieres deshacerte de los pelos para siempre? La depiladora de luz pulsada es sin duda la solución para eliminarlos. Este método puede ser usado en casa y es efectivo en todo el cuerpo, pero también funciona en la línea del bikini.



