Aitana, de vuelta a la academia: ¿qué les enseñará a los concursantes de OT?

Hace ya siete años que Aitana abandonó la academia, ahora vuelve para compartir su experiencia

En su participación en Operación Triunfo la joven artista consiguió alzarse con una destacada segunda posición, que la permitió catapultar su fama y comenzar su carrera artística.

Una visita esperada

Este domingo 14 de enero hay una visita de excepción en la academia más famosa de la televisión. Justo cuando se cumplen siete años de la participación como concursante de Aitana, surge la noticia de que la artista visitará a los nuevos aprendices. La catalana de 24 años, ha tenido un 2023 lleno de emociones. Sus relaciones sentimentales no han dado los frutos que esperaba, pero ha nivel profesional, su disco “Alpha” le está trayendo muchas alegrías y la ha posicionado como una de las artistas más escuchadas del momento.

El medio digital AlgopasaTV comunicó a través de su Instagram la exclusiva: ''OT 2023' prepara uno de los bombazos de la edición: la visita de Aitana a la Academia. Es una de las cosas más demandadas en redes, 7 años después de su triunfo en el programa''. De esta manera se confirmaba que los triunfitos recibirán una importante visita en la academia para hablar con ellos y darles grandes consejos.

La cantante volverá a la que fuera su casa para compartir su experiencia con los nuevos concursantes y cómo su vida dio un giro de 180 grados hasta llevarla a convertirse en una de las participantes con más éxito del formato.

No confirmado por OT

La visita, por el contrario, no ha sido por ahora confirmada por el programa. No hay que alarmarse, ya que solo confirman el mismo día que están programadas, por lo que hasta el domingo por la mañana no sería la noticia oficial del equipo. Aún así, todo parece indicar que esta esperadísima visita, tanto por parte de los concursantes como por los fans de Aitana, llegará esta semana.

En su entrevista con Ibai Llanos a mediados de diciembre, la cantante ya afirmó sobre los concursantes de la edición: "todos son bastante cracks". "Tengo ganas a ver si se puede dar ir a verlos en algún momento. Es verdad que no estoy viendo tanto, pero cuando vuelva de Navidades y esté más en casa tranquila si que me molaría verlo”.

Ya han pasado ha hacer su visita otras excompañeras de Aitana, como Amaia, Miriam Rodríguez o Nerea Rodríguez, y la semana pasada fue el turno de Edurne, de la cuarta edición de OT.

El programa de Prime Video y presentado por Chenoa tiene previsto su final el 19 de febrero, fecha en la que se celebrará la final y se conocerá el ganador de los 100.000 euros.

Esta semana, además, es un momento bastante sensible para los fans del talent show. Ya que las dos favoritas, Chiara y Violeta se enfrentan a la nominación.