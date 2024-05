¡Carrie Bradshaw vuelve a sus raíces atrevidas con un look transparente en el set de "And Just Like That"!

Las calles de Nueva York se han convertido una vez más en el escenario de la moda más glamurosa, y esta vez, la protagonista es la icónica Carrie Bradshaw.

Sarah Jessica Parker, retomando su papel para la tercera temporada de "And Just Like That", ha deleitado a los fans con un look transparente de Simone Rocha que nos recuerda a los días más atrevidos de la legendaria columnista.

Un vestido de ensueño con un toque picante

El vestido de Parker, confeccionado en tela transparente y adornado con rosas de tallo largo, cautivó a todos los presentes. La actriz lo combinó con un sujetador oscuro y bragas de encaje rosa, dejando entrever su gusto por la lencería "peekaboo" que tanto caracterizaba a Carrie.



Las imágenes del look no tardaron en inundar las redes sociales, donde los fans de "Sex and the City" no pudieron evitar comentar la elegancia y audacia del estilismo. Muchos compararon el vestido con el estilo vanguardista de la marca Simone Rocha, y algunos incluso bromearon con el amor de Carrie por mostrar su lencería.

Un contraste con el polémico sombrero del día anterior

El look transparente de Parker supuso un cambio radical respecto al sombrero de cuadros vichy que lució el día anterior, el cual generó comparaciones con personajes infantiles como Holly Hobbie y Strawberry Shortcake. Las redes sociales no fueron amables con el sombrero, y muchos fans prefirieron con creces el estilo más sofisticado del vestido transparente.

Con la tercera temporada en pleno rodaje, aún queda mucho por ver en cuanto a la moda que nos espera en "And Just Like That". Una cosa es segura: Carrie Bradshaw no dejará de sorprendernos con sus looks atrevidos y llenos de personalidad.