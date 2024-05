Bella Hadid incendia Cannes con un vestido transparente que desafía las normas

La modelo se convierte en la reina de la provocación en la alfombra roja del Festival de Cannes

Bella Hadid nunca deja de sorprendernos. La top model, conocida por su estilo atrevido y rompedor, ha vuelto a acaparar todas las miradas en la 77ª edición del Festival de Cannes con un vestido transparente de Saint Laurent que ha desafiado todas las normas de la alfombra roja.

Alejada de los focos durante un par de meses, Hadid ha reaparecido en la premiere de la película "The Apprentice" con un look radicalmente diferente a los que nos tiene acostumbrados en este tipo de eventos. Si en anteriores ocasiones la habíamos visto lucir voluminosos diseños vintage, esta vez ha apostado por una tendencia mucho más actual y sensual: visibilizar el pecho femenino.

Con un vestido midi de tul camel ceñido al cuerpo como una segunda piel, Hadid ha dejado poco a la imaginación. El diseño, de cuello halter y con transparencias estratégicas, ha resaltado su esbelta figura y ha convertido a la modelo en la protagonista absoluta de la noche.



Para completar este look de alto impacto, Hadid ha optado por unas sandalias marrones de tacón alto y un peinado de ondas al agua con raya a un lado. Unos pequeños pendientes dorados y varios anillos han sido los encargados de poner el broche final a este conjunto tan sensual y atrevido.

Con este arriesgado look, Bella Hadid no solo ha querido acaparar miradas, sino que también ha querido lanzar un mensaje de empoderamiento y libertad. La modelo, que siempre ha sido una defensora del body positive y la autoaceptación, ha demostrado una vez más que no tiene miedo de mostrar su cuerpo tal y como es.



La presencia de Bella Hadid en Cannes ha sido sin duda uno de los momentos más destacados del festival hasta ahora. Su look ha redefinido una vez más las reglas de la alfombra roja, demostrando que las celebrities ya no tienen que ceñirse a códigos de vestimenta anticuados y restrictivos.