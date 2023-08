Te contamos como vive la actriz el hecho de que su apariencia exterior no pueda ocultar ya los rastros del paso del tiempo.

El envejecimiento es un proceso que conlleva cosas positivas y otras no tanto. El conocimiento, la madurez y la seguridad se encuadran entre las primeras, mientras que la disminución de la belleza física es su principal inconveniente.



Sarah Jessica Parker está ya en esa etapa en la que no pueden esconderse los rastros del paso del tiempo, pero en lugar de centrarse en eso, prefiere hacerlo en lo que los años le aportan. Te contamos cómo vive la actriz el hecho de que su apariencia exterior no sea ya la de antaño.



La profesión de actriz está muy relacionada con la apariencia física. En función de la edad y el aspecto, te ofrecen unos papeles u otros, y para Sarah Jessica Parker esto significa que en este momento de su vida tiene que aceptar que ya nunca se verá como la mujer sexy de mediana edad que interpretaba en su personaje de “Sexo en Nueva York” sino como la Carrie de +50 de ‘And Just Like That’ ¿Cómo le ha afectado esto?

Cambio de perspectiva

En una entrevista recientemente concedida a la revista Allure, Sarah Jessica Parker ahonda en este tema, tan delicado para mujeres cuyo físico ha sido determinante en su éxito. La actriz, que por su profesión necesita seguir mirándose al espejo con frecuencia, ha llegado a un momento en su vida en el que ya no tiene la pretensión de luchar contra el tiempo. “Solo quiero sentirme aceptable cuando me despierto”



No obstante, sabe que en el mundo del espectáculo rige la esclavitud de la imagen, y que con los años y su deterioro, llegan las críticas. Algo que afronta con una actitud madura. “Me gustaría que otras personas pensaran que estoy presentable. Más allá de eso, no está en mis manos. La gente tiene opiniones. Así es como funciona el mundo". Su perspectiva ahora se centra en lo que los años le aportan, una mayor certeza, seguridad y conocimiento sobre lo que quiere.

Su opinión sobre las mujeres

Ello no quita que en sus declaraciones haya un punto de crítica. Y contrariamente a lo que cabría pensar, esa crítica no se dirige contra los hombres, sino contra las mujeres. A la actriz norteamericana le gustaría que las mujeres se tratasen entre ellas con más amabilidad. Para Sarah Jessica Parker, son éstas las que juzgan con mayor dureza el paso del tiempo en otras mujeres. De hecho, llega incluso a utilizar el término “crueldad” cuando menciona a quienes juzgan a otras por su estética.