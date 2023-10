Los detalles del nombre del nuevo bebé de Kourtney Kardashian y Travis Barker al descubierto

Los seguidores de la familia Kardashian han estado esperando con ansias la revelación del nombre del nuevo bebé que espera Kourtney Kardashian con su prometido, Travis Barker. Finalmente, en una entrevista reciente, el baterista de Blink-182 confirmó el nombre que han elegido para su hijo.

Travis Barker dejó escapar el nombre del bebé en el episodio del lunes de "One Life Once Chance With Toby Morse". Mientras hablaba sobre un concierto benéfico en Hawái que no pudo asistir debido a que coincidía con "la semana en que Rocky debía asistir", el presentador le preguntó si se refería a "Rocky 13 Barker". Este era un nombre que Travis había mencionado en múltiples ocasiones, y finalmente, confirmó que ese era el nombre elegido para su hijo.



El anuncio llegó meses después de que Kourtney Kardashian y Travis Barker compartieran la noticia de su embarazo durante un concierto de Blink-182 en junio. En ese momento, Travis Barker ya había mencionado en Instagram que "ya" sabía el nombre de su hijo. El baterista también discutió opciones de nombres con su hija de 17 años, Alabama, durante un episodio de “GOAT Talk” de Complex. A pesar de que Alabama criticó la elección de "Rocky 13", Travis Barker mantuvo su preferencia.

El músico explicó que "Rocky George tocó la guitarra en Suicidal Tendencies", y que "13 es simplemente el mayor número de todos los tiempos". Además, añadió que "Rocky" es el nombre de la protagonista de "Rocky", la icónica película de boxeo.



La pareja celebró un baby shower con temática de Disney en septiembre, donde la creadora de Lemme dejó una nota en un árbol de deseos que mencionaba a "Baby Rocky". Los fanáticos habían estado especulando sobre el nombre desde entonces, y algunos lo compararon con una bebida energética o una barra de proteínas. Cabe señalar que Sarah Michelle Gellar y Freddie Prinze Jr. ya habían usado el nombre "Rocky" para uno de sus hijos.



Kourtney es madre de Penélope, Mason y Reign, fruto de su relación anterior con Scott Disick. Mason era un apodo que su tío abuelo usaba para las reservas para cenar, Reign estaba en su lista antes de convertirse en madre y se deletreaba "Rain", y Penélope también tiene una historia detrás de su nombre.

Además, la pareja ha sorprendido recientemente al público con su creatividad en la celebración de Halloween, vistiendo trajes inspirados en "Beetlejuice" en un gesto que ha encantado a sus seguidores. Kourtney lució un impresionante vestido de novia rojo, mientras que Travis canalizó al propio "Beetlejuice" en un look muy elaborado.



Sin duda, la llegada de "Rocky 13 Barker" promete ser un evento emocionante y esperado por los seguidores de esta pareja de celebridades. Con su elección de nombre y su estilo único, Kourtney Kardashian y Travis Barker siguen siendo noticia en el mundo del entretenimiento.