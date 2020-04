Mascotas para niños: ¿qué mascotas son adecuadas para ellos?

​Los niños aman los animales y en algún momento casi todos expresan el deseo de tener su propia mascota. ¿Pero qué mascota es adecuada para los niños y a qué edad es recomendada para que tomen conciencia de la responsabilidad que conlleva? ¡Te lo contamos!

Recuerda cuando eras pequeña y tus hermanos o tú queríais una mascota... Seguramente sería un canario, un conejillo, una tortuga o un perro. Recuerda cuántas veces te dijeron que no... ¿Por qué?



¿Cómo deciden los padres qué mascota es adecuada para un niño o cuándo es el momento adecuado para comprarla? Respondemos a las preguntas más importantes, te decimos cuáles son las ventajas y desventajas de las diversas mascotas para las familias y te explicamos de dónde viene realmente el deseo del niño por un animal.

Mascotas para niños: niños que buscan un amigo leal

El deseo de un niño de tener una mascota propia suele derivar del anhelo de un amigo leal que esté en las buenas y en las malas con ellos. Porque un amigo de los animales está ahí, no hace preguntas, escucha y es, en el mejor de los casos, cariñoso.



Muchos niños desarrollan una relación muy estrecha con su mascota y aprenden a mostrar consideración por los demás. Cuanto antes se les haga responsables a los niños los diferentes animales y sus necesidades, más fácil será que aprendan a respetar, a sentir empatía y a ser responsables. Por ejemplo, aprenden a que no se tira de la cola del gato, a que la comida para perros solo pertenece al perro, o que el conejo quiere que lo dejen en paz.

Los niños descubren el mundo con una mascota

Una de las primeras cosas que tus hijos deben aprender es que los animales, incluyendo las mascotas, ¡son seres vivos y después compañeros de juego! Sin embargo, no siempre es así y los niños lo aprenden después de tenerla.



Es cierto que muchos niños descubren el mundo con una mascota. ¿Por qué el perro mueve la cola? ¿Por qué no puedo agarrar a un conejo desde el cuello? ¿Puede un conejo reconocer a su dueño?



Los niños tímidos pueden abrirse con un perro como compañero y un niño inquieto puede aprender de la tranquilidad y la independencia un gato.

Mascotas para niños: higiene, cuidado personal y responsabilidad

Si estás pensando en tener una mascota pero estás preocupada por la higiene de tu hijo. No te preocupes, tu hijo pequeño le dará la cuchara al perro y luego se la meterá en la boca y no se pondrá malo por eso. Eso si, asegúrate de que la casa de la mascota esté limpia y llévale regularmente al veterinario para que le supervise la salud.



Lo que siempre debes tener en cuenta al elegir una mascota es que la principal carga de cuidado y responsabilidad siempre recae en los padres. Y a menudo la vida de un animal es larga. Los niños crecen, posiblemente pierden el interés o incluso dejan la casa.



Si quieres saber qué mascota podría caber en tu familia, echa un vistazo a los siguientes animales.

Los gatos como mascotas: ventajas y desventajas

Los gatos son una de las mascotas más populares. Son muy fáciles de cuidar porque pasan horas solos y no necesitan horas de paseo. Incluso los niños suelen entusiasmarse con los gatos, porque con su suave pelaje y su ronroneo, cumplen el factor de mimos que a menudo desean los pequeños.



Además, los gatos pueden mantenerse bien solos. Si van a vivir un en un hogar sin jardín exterior, es mejor elegir dos gatos para que tengan compañía. Si no es posiblem, como los gatos son muy independientes, los niños tienen que aprender cuándo dejar al gato solo, de lo contrario podrían tener un rasguño.



El coste de tener un gato es de unos 30 euros para comida y 20 euros de veterinario al mes. Los gatos pueden estar asegurados bajo el seguro de responsabilidad familiar y suelen tener una esperanza de vida de veinte años.

Los perros como mascotas: ventajas y desventajas

Después de los gatos, el perro es la 2º mascota más popular. En la lista de deseos de los niños, un perro suele estar incluso en el número uno de la lista.



Porque los perros son los compañeros ideales para los niños, siempre y cuando se elija la raza adecuada. Los perros consuelan, son mucho más cariñosos que otros animales, siempre tienen tiempo para jugar y fortalecen la confianza en sí mismos.



Pero un perro conlleva mucho trabajo y debes ser consciente. Salir a pasear tres veces al día (¡dependiendo del tamaño quizá sean dos veces por hora!), tener que salir con cualquier clima, mañana, tarde y noche; y tenerle en cuenta al ahora de irte de vacaciones. Todo esto hay que tenerlo en cuenta para ver si esta mascota cuadra con el estilo de vida familiar. Además, puede que en algunos casos deba visitar una escuela canina para obtener una educación básica.



Los costes mensuales son de unos 50 euros en comida, 20-30 euros de veterinario y 5-10 euros de seguro. Además hay gastos extras destinados para el bol, las correas y por supuesto los gastos de entrenamiento (curso básico en la escuela de perros: 150-200 euros).

El periquito y la cacatúa como mascotas: ventajas y desventajas

Cualquiera que haya tenido un periquito sabe cuánta alegría puede dar. Cantan alegremente a todas horas y son muy bonitos.



Pero los periquitos son, como todas las aves ornamentales, un pájaros enjaulado que no puede mantenerse por sí mismo. Aunque la tienda de animales diga lo contrario, pueden ser domesticados. Los niños pequeños a menudo no encuentran a los pájaros tan interesantes porque no se les puede abrazar. Por lo tanto, los periquitos y las cacatúas son más adecuados para los niños mayores que muestran interés en ellos.



Para mantenerlos, hay que tener en cuenta su tiempo de vuelo libre y deben tener una jaula lo suficientemente grande como para poder revolotear dentro de ella.



El coste de un periquito es de unos 15 euros al mes y tienen una esperanza de vida entre 10 y 15 años.

El conejo como mascota: ventajas y desventajas

Los conejos son, contra la opinión común, las mascotas menos adecuadas para los niños pequeños porque apenas pueden expresar el dolor y pueden hacerles daño fácilmente.



Además, a muy pocos les gusta que los levanten y estar en brazos suele ser más que desagradable para ellos. Si te decides por un conejo como mascota, debes asegurarte de que hay suficiente espacio para el animal. Las jaulas habituales suelen ser demasiado pequeñas. Hay que dejar por lo menos dos metros cuadrados de espacio.



Por lo demás, los conejos son muy fáciles de criar. Si les dejas el espacio que necesitan pueden mantenerse en buena forma física, pueden alcanzar una edad de hasta diez años con buenos cuidados y solo necesitan suficiente heno y agua, verduras frescas (lechuga, zanahorias, manzanas) y el espacio adecuado.



El coste al mes es de unos 10-15 euros.

Las cobayas como mascotas: ventajas y desventajas

Las cobayas son muy conocidas entre los niños de 4 a 14 años, pero en esta mascota se aplican las mismas reglas que para los conejos. No les gusta que los levanten, ni que los lleven y necesitan mucho espacio para moverse.



Las cobayas no siempre están entrenadas para estar en el hogar pero son fáciles de cuidar y la esperanza de vida puede ser entre 4 y 8 años, aunque también pueden envejecer considerablemente si no se les dan los cuidados necesarios. Al igual que los conejos, la jaula debe ser limpiadas dos veces por semana.



El coste de la comida y el veterinario asciende a unos 10-15 euros al mes.

El ratón como mascota: ventajas y desventajas

Los ratones suelen ser muy mansos y buenos compañeros de juego. Sin embargo, por lo general solo viven hasta los dos años de edad, por lo que las lágrimas están prácticamente aseguradas.



La jaula debe ser limpiada cada dos días, porque de lo contrario los roedores pueden oler mucho. Los ratones son relativamente poco complicados y, aparte de los escondites en la jaula, solo necesitan comida en grano y agua. Algunas veces verduras frescas y fruta.



El coste de dos ratones (son animales que viven mejor en compañía y es conveniente tener dos) es de 10 o 15 euros por mes.

El hámster dorado como mascota: ventajas y desventajas

El hámster dorado es de gran reclamo para los niños. Son bonitos y tranquilos pero no deben estar en la habitación de los niños porque son animales nocturnos y pueden asustar a los niños.



Durante el día, los hámsters suelen ser solitarios, rara vez se ven, lo que puede ser frustrante, especialmente para los niños pequeños. Su esperanza de vida también es de hasta los 2 ó 3 años de edad.



El coste de un hámster ascienden a unos 10 euros al mes.

Los peces como mascotas: ventajas y desventajas

Los peces son considerados las "mascotas" más fáciles de cuidar por excelencia. No necesitan cuidados especiales, solo comida y agua limpia.



Sin embargo, si vas a comprar varios peces, esto requiere de un cierto conocimiento para que no haya una muerte masiva en el acuario. Por lo tanto, en la tienda de animales debes buscar asesoramiento competente y montar un buen acuario, a ser posible, con la ayuda de profesionales.



El coste depende del tamaño del acuario, las plantas y las reservas de peces pero será alrededor de 100 euros.