Tatuajes en las manos: ¡la inspiración que necesitas para dar el paso!



Las manos son muy visibles, por lo que no todo el mundo se atreve a hacer un tatuaje en esta zona del cuerpo. Con las manos saludamos, nos expresamos, tocamos y llevamos a cabo muchas de nuestras actividades diarias, por lo que siempre están a la vista tanto para nosotros como para los demás. Aun así, es una zona que se ha puesto muy de moda para tatuarse en los últimos años, especialmente entre las celebs.

Si has llegado hasta aquí es probable que le estés dando vueltas y busques ese empujón que necesitas para hacerte un tattoo en la mano. Sin duda, existen diseños preciosos y con significado con los que conseguirás un efecto genial, pero es importante que tomes la decisión convencida porque como hemos dicho no es una zona que se pueda ocultar fácilmente.

En este sentido, los tatuajes en la mano tienen su parte positiva y su parte negativa. Por un lado, denotan mucha personalidad y el diseño elegido se acaba asociando, inevitablemente, a la persona que lo porta. Pero esto es un arma de doble filo, pues si elegimos bien no habrá ningún problema, pero si elegimos mal es posible que nos cansemos muy pronto de él. Por supuesto, siempre existe la posibilidad de recurrir a la eliminación de tatuajes, pero si quieres ahorrarte ese gasto y todo lo que supone someterse a un procedimiento así, lo ideal es que te lo pienses y elijas el más adecuado para ti.

Otro punto que debes valorar antes de decidirte a hacerte un tatuaje en la mano es que suele ser una zona algo dolorosa porque hay muy poquita carne. En el caso de la palma de la mano, donde hay más, pueden producirse cosquillas. No obstante, si se trata de un diseño pequeñito, el dolor será soportable.

A continuación repasamos otros aspectos relevantes sobre los tatuajes en las manos que te ayudarán a tener claro si es una buena opción para ti o no.

¿Qué debes tener en cuenta a la hora de elegir un diseño de tatuaje para las manos?

Para empezar, hay que tener muy presente el tamaño de la zona. Aunque, por supuesto, depende de los gustos de cada uno, lo cierto es que en esta parte del cuerpo son preferibles los tatuajes pequeños. Con estos se creará un estilo más armonioso y elegante a nivel estético que en el caso de los tattoos grandes. Además, es menos probable que te canses de un diseño discreto que de otro grande y muy visible.

También debes pensar en la zona de la mano. Los dedos, probablemente, son la parte preferida, sobre todo en la cara lateral de estos porque no son visibles todo el tiempo. Sin embargo, hay otras zonas en las que puedes probar como cerca de la muñeca, en un lateral o, incluso, en la palma de la mano.

Respecto al proceso de tatuaje, debes tener en cuenta que en zonas como los dedos se trata de un trabajo bastante minucioso que complica la tarea, por lo que es importante que acudas a un estudio de tatuajes cuyos profesionales estén preparados para hacer tatuajes de alta precisión.

Los cuidados que requieren los tatuajes en las manos



Como ya hemos señalado, las manos son una zona del cuerpo muy expuesta, por lo que los cuidados posteriores al tatuado son incluso mayores que los de otras partes para evitar cualquier tipo de complicación durante la curación del mismo. Por ello, tendrás que procurar que la zona siempre está limpia e hidratada. A continuación repasamos algunas consejos generales:

1. Mantén el papel film sobre el tatuaje hasta que pasen dos horas desde la realización del mismo.



2. No tomes el sol durante al menos dos semanas.

3. Limpia tu tatuaje con jabón neutro y agua siempre que la zona lo requiera.

4. No exfolies la zona del tatuaje hasta que pasen, como mínimo, dos semanas.

5. Usa siempre protector solar en la zona del tatuaje. Al tratarse de una zona como la mano que está muy expuesto, lo ideal es que el SPF sea igual o superior a 30.

6. Consulta a tu tatuador acerca de la actividad física, ya que algunos diseños pueden requerir que no se realicen esfuerzos excesivos durante el proceso de curación.

Aparte de esto, presta atención a las recomendaciones específicas que te haga tu tatuador, ya que cada caso puede ser diferente y requerir determinadas atenciones.



Por otro lado, al contrario de lo que ocurre en otras zonas del cuerpo, los tatuajes en las manos se borran con mayor facilidad. Esto es así porque suelen estar en contacto con muchos agentes externos. En este sentido, los tatuajes que se hacen en la cara lateral del dedo son los más afectados porque están en contacto continuo con el otro dedo. Por supuesto, no quiere decir que se vayan a borrar rápidamente, pero sí es cierto que es posible que necesiten un repaso cada determinado tiempo.



Los diseños que son tendencia para los tatuajes en las manos

En lo que a tatuajes se refiere no hay nada escrito y, por supuesto, todo depende de los gustos de cada uno. Pero si nos centramos en las tendencias, como podrás comprobar a través de las imágenes, para las manos triunfan los diseños pequeños.

Una de las opciones favoritas son las palabras o las frases, como es el caso de Chiara Ferragni que optó por la palabra beautiful para uno de sus tatuajes más visibles y a nosotras nos encanta. Para estos diseños la fuente elegida y su tamaño son la clave para conseguir un diseño elegante y estético.

Puede ser una opción ideal para aquellos que busquen hacerse un tatuaje cargado de significado, pues puedes elegir una palabra o nombre que represente algo muy profundo para ti. De nuevo, al tratarse de letras pequeñas es importante que elijas un profesional capacitado para tatuajes con alta precisión, sobre todo en el caso de los dedos. De no ser así, el resultado puede ser tosco e, incluso, ininteligible. Para esto último también afecta mucho el tipo de letra o fuente, como ya indicábamos, así que es fundamental que no subestimes este aspecto y elijas bien. Nuestro consejo es que optes por una fuente sencilla y clara para tu tattoo. Aunque no lo creas, de ello depende que el resultado del tatuaje sea mucho mejor.

Otra opción muy adecuada para una zona como las manos son los números o fechas, que además de ser un diseño pequeño, pueden esconder un gran significado detrás. Desde la fecha de nacimiento hasta un aniversario o momento importante en la vida.

Por otro lado, hay símbolos clásicos que tampoco fallan en esta zona del cuerpo como un corazón, las estrellas, las flores rosas o el infinito. A pesar de que no son tan originales, pueden estar cargados de significados para la persona que los lleva. Por ejemplo, un corazón puede ser un tatuaje que te hagas junto a tu familia, tus amigas o tu pareja. Por supuesto, aparte de los símbolos, un número, una frase o una palabra pueden ser perfectos para llevar junto con otra u otras personas y compartir así un tatuaje con un significado especial. Tatuarse junto a otra persona cada vez está más de moda, así que si lo estabas pensando, la mano puede ser un sitio muy especial para hacerlo, precisamente por lo visible que es.

Por último, como verás en la galería, en esta zona también triunfan los diseños típicos de los tatuajes de henna. Aunque estos pueden llegar a ser algo excesivos para tatuajes que son permanentes, pueden servir como punto de partida para crear algún diseño más pequeño y sencillo.



En cuanto a los colores, suelen triunfar los diseños con tinta únicamente negra en esta zona, pero si lo prefieres, también es posible optar por tinta en otros tonos para dar un toque más especial a tu tatuaje.

Sea como sea, y al margen de lo que está de moda, se trata de que optes por el diseño que más te represente y que vaya en sintonía con tus gustos. De esta forma será mucho más probable que con el paso de los años te siga gustando el tatuaje, tanto por diseño como por significado.

Y ahora sí, ha llegado el momento de que eches un vistazo a nuestra selección de fotos de tatuajes para las manos. Seguro que entre todas las ideas que hemos encontrado en Pinterest encuentras la inspiración para el diseño de tu tatuaje. ¡No esperes más!







