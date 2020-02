Tendencias de pelo 2020: las famosas te dan las claves para un look perfecto

¿Llevas desde que te comiste las uvas en Nochevieja dándole vueltas al mismo tema, cortarte o no la melenaza? ¿Te gustaría sorprender a tu churri por San Valentín con un look totalmente distinto y rompedor? ¿Tienes claro lo que quieres pero te falta la valentía para llevarlo a cabo? No, no somos un anuncio de Teletienda pero... ¡tenemos la respuesta a todas tus preguntas!