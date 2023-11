¿Por qué adelantar la decoración navideña eleva tu espíritu y conecta con la magia de la infancia?

La Navidad tiene unas fechas determinadas, pero comenzamos a vivirla desde que ponemos la decoración. Y esto tiene efecto en nuestro estado de ánimo.

Aunque de forma oficiosa, en España se considera que el pistoletazo de salida de la Navidad es el 22 de diciembre, fecha en la que se celebra el famoso sorteo de la Lotería. Sin embargo esto es algo que no tiene una norma estricta, y que en cada casa se vive de forma distinta. La fecha en la que podríamos señalar que se inicia la Navidad tiene más que ver con el momento en que desembalamos la decoración que con una fecha concreta.



Hay quien lo hace el mismo día de Nochebuena, otros se dan más prisa y lo adelantan unos días. Sea cual sea el momento que se decida, no es Navidad hasta que las luces y la decoración no adornan la casa. Es en ese instante cuando verdaderamente retorna el espíritu navideño, y ahora un estudio llevado a cabo por el psicoanalista Steve McKeown nos revela que cuanto antes nos pongamos a ello, mejor.

La Navidad nos vuelve más felices

La razón para esta afirmación es muy simple. La decoración navideña nos retrotrae a una infancia en la que éramos felices. Además, todos lo que se asocia con la Navidad ejerce una influencia positiva en nuestro estado de ánimo. Los valores navideños como la generosidad, el perdón, o el compartir nuestro tiempo con los seres queridos evocan sentimientos fuertemente vinculados con la felicidad que experimentábamos de forma intensa cuando éramos niños y descubrimos por primera vez la magia de estas fiestas.



Es cierto que hay a quienes la Navidad les pone melancólicos y tratan de evitarla, pero la razón no es otra que sentir que no pueden volver a esos tiempos. Por regla general, aunque sea de un modo más moderado que en nuestra niñez, la navidad nos proporciona una dosis de felicidad que hace especia el modo en que vivimos estas fechas.

¿Cuándo comenzar a decorar para Navidad?

Por lo tanto las conclusiones que se extraen de este estudio son bastante lógicas. Si la navidad nos hace felices, y consideramos que ésta empieza cuando ponemos la decoración navideña. ¿Por qué no adelantar ese momento y alargar un poco más la sensación que nos acompaña durante este periodo? Dado que no hay una norma estricta al respecto, cada familia puede decidir cuando decora su casa, y por tanto, cuando inicia su navidad.



De hecho en lugares como Estados Unidos ya hacen algo así, puesto que ponen su decoración navideña en cuanto pasa Acción de gracias. Aunque los que verdaderamente se llevan la palma en cuanto a adelantar las navidades son los filipinos. Basta con pasearse por cualquier centro comercial de Filipinas a partir de septiembre para comprobar que ellos ya han dado comienzo a la Navidad. ¿Tendrá algo que ver con la cordialidad y permanente sonrisa de sus habitantes?