¿Por qué motivo NO deberías hacer la cama por la mañana? Los expertos lo explican

Hacer la cama inmediatamente después de despertarse es una tarea cotidiana que puede parecer inofensiva, pero tanto expertos en salud como estudios científicos advierten de sus posibles efectos perjudiciales debido a la proliferación de ácaros del polvo.

Desde siempre nos han dicho que empezar el día haciendo la cama es una buena costumbre. Al realizar esa primera tarea rutinaria estamos de algún modo preparándonos para enfrentarnos a los retos que nos presenta el día. Además de que a todos el mundo le gusta volver a casa y encontrarla en orden.



Con todo esto interiorizado, es normal que llevemos años haciendo la cama nada más levantarnos. Sin embargo esta costumbre puede no ser tan beneficiosa como creemos. Y no, no tiene nada que ver con ninguna de los motivos mencionados, sino con un tema de salud. De esto habla el conocido Tiktoker Farmacéutico Fernández desde su cuenta, explicándonos el porqué.

Problemas de los ácaros de polvo

Tanto el cardiólogo Louis Bendayan como un estudio del University College London y la Universidad de Cambridge coinciden en que los ácaros del polvo, presentes en nuestras camas, son los responsables de problemas como alergias, asma y afecciones dermatológicas.



Estos diminutos arácnidos, invisibles al ojo humano, prosperan en ambientes cálidos y húmedos que suelen formarse en las sábanas tras una noche de descanso. Según el Dr. Stephen Pretlove, de la Universidad de Kingston, una cama puede contener hasta 1.5 millones de ácaros, que se alimentan de las escamas de piel que desprendemos mientras dormimos.

Por qué no hacer la cama de inmediato

La razón que argumenta Farmacéutico Fernández para no hacer la cama recién levantados tiene que ver con la humedad que queda en las sábanas. Durante la noche sudamos y la humedad en la habitación aumenta por la falta de ventilación, lo que origina que en las sábanas se desarrollen colonias de ácaros, que pueden producir alergias.



Para evitar que esto suceda, lo que propone es ventilar la habitación el tiempo suficiente como para que esa humedad desaparezca antes de hacer la cama. Tomarse un café o darse una ducha antes de hacerla puede ser la solución. Pero el tik toker va más allá, y sugiere incluso irse a trabajar y "ya si eso a la vuelta, hacer la cama".

Más consejos para minimizar la presencia de ácaros

Para minimizar la presencia de ácaros y mejorar tu salud, sigue estas recomendaciones respaldadas por expertos y la OCU: