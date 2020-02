30 famosos que han tenido el pelo muy largo, ¿qué look les queda mejor?

¿Dudando de si a tu churri le queda mejor el pelo largo o estaría más mono con un clásico corte? ¿Has entrado en panick atack cuando te ha dicho que quiere dejarse el melenón de Mufasa y no sabes como decirle que como cumpla su propósito te vuelves a vivir con tu madre? o, por el contrario, ¿llevas una eternidad y media esperando a que el love de tu vida se deje las greñis como Jason Momoa en Juego de Tronos y no sabes que hacer para convencerle, ni aun disfrazándote cada noche de Khaleesi, madre de dragones?

¡No pasa nada! En esta breve -y lo bueno si es breve es dos veces bueno- galería encontrarás 30 maravillosos ejemplos de celebrities nacionales e internacionales que han llevado el pelo corto y largo en distintas etapas de su vida. Podrás empapelar el baño con su ''antes y después'' para que tu crush se haga a la idea de cómo le quedaría el nuevo look o se atreva por fin a hacer ese cambio que tanto esperas. Si no te convence esa opción, siempre puedes mandarle la foto de un famoso cada día durante un mes hasta que al fin se decida por la mejor opción para su melena. Y, si nada de esto funciona, siempre puedes repasar todas las imágenes antes de irte a dormir para que, al menos, el corte de pelo de tus sueños te acompañe durante las largas noches de invierno.

Eso sí, no le dejes si el viernes se pasa por la pelu con la foto de Mario Casas y sale pareciéndose más a Paquirrín, recordad, la belleza está en el interior. Tampoco te pases de la raya esperando que tu cari se parezca después del cambio de look a Chris Hemsworth en Thor porque todas sabemos que, ni tiene ese martillo, ni tendrá jamás el pelo tan sedoso como el marido de Elsa Pataky.

En conclusión, que estos famosos, ya sea por exigencias en sus guiones, por gusto o porque les apetecía un cambio radical en su vida, han lucido la melena en todas sus formas y colores y si no lo creéis mirad a Martiño Rivas -ilustre actor conocido por series como El internado- de traje y corbata pero, con un cambio la mar de vistoso en su principesca cabellera. ¡Vaya rizos tenía el gallego cuando decidió dejarse el pelo largo! Menos mal que la cordura volvió a su vida y terminó cortando por lo sano, lo cierto es que el prota de Las chicas del cable está muchísimo más guapo con el pelo cortadito. ¿O no? Juzga tú mismas y elige, ¿con qué look famosil te quedas?

