La actriz ha revelado en una entrevista la fórmula de un extraño ingrediente usado en Corea del Sur, un procedimiento que le fue aconsejado por su esteticista.

Muchas famosas suelen recurrir a casi cualquier opción con el objetivo de mantenerse jóvenes, como es el caso de Jennifer Aniston. Desde procedimientos con hilos tensores, faciales vampiro, inyecciones de vitaminas, liftings y el uso de aparatos con luces y sonido, hemos visto de los procesos más llamativos y extravagantes con la meta de verse de 20 o 30 años de edad. Lo cierto es que el tiempo pasa para todas, sin embargo la actriz sigue siendo un icono de belleza y de la moda luciendo saludable y fresca mientras sus admiradores se preguntan cómo lo hace.



La exesposa de Brad Pitt reveló en una entrevista publicada por The Wall Street Journal que había probado un tratamiento facial con base a una fórmula de esperma de salmón, recomendado por su esteticista. Es un procedimiento originario de Corea del Sur, uno de los líderes en la industria de la belleza y el antienvejecimiento. Esta obsesión de Asia por conservar la juventud ha provocado que los mercados internacionales están llenos de cremas, mascarillas y tratamientos con ingredientes naturales como el agua de arroz o las algas, incluyendo algunos otros mas exóticos como el que la famosa ha probado.

¿De qué forma beneficia el esperma de salmón a la piel?

La protagonista de Murder Mystery no parece haber notado una gran diferencia tras haber probado este tratamiento, no obstante los espermatozoides de este pescado tienen grandes beneficios, según nos dice la ciencia. La Biblioteca Nacional de Medicina reporta una investigación donde se demuestra que el líquido espermático del salmón contribuye a restaurar la elasticidad de la piel, fortaleciendo la barrera de protección natural y manteniendo la humedad, además de reducir la inflamación, por lo que este producto se recomienda para las pieles deshidratadas y dañadas que lucen muy secas.



Aniston nunca ha optado por el quirófano para verse más joven, o al menos se ha resistido al bisturí. Siempre ha preferido técnicas no quirúrgicas basadas en la innovación científica, como es el caso de las inyecciones de pépticos que promueven la producción de colágeno, la renovación celular y la producción de elastina. De igual forma ha dicho en entrevistas pasadas no le agrada cuando le dicen que se ve muy bien para su edad, sin embargo se siente mejor que nunca. La famosa también compartió que practica mucho ejercicio, lo que le ayuda a seguir luciendo espectacular a sus más de 50 años.