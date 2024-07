Este es el corte de pelo que más te favorecerá si mides de 1,55 y 1,65 m: estiliza y rejuvenece el rostro

Si estás pensando en cortarte el pelo, pon atención a nuestro consejo para lucir perfecta.

A pesar de que el corte de pelo idóneo depende de tus gustos y de tu textura de cabello, lo que sí podemos decirte es que si tu altura está entre 1,55 y 1,65 el mejor peinado para realzar tu imagen y estilizar tu figura es el long bob.

Corte Long bob o Lob

Para tu estatura lo ideal será un corte por los hombros. Una melenita corta pero con el punto de elegancia necesario para triunfar y que sea funcional y fácil de mantener.

Aunque sienta bien a cualquiera, lo mejor es en rostros ovalados, alargados y triangulares, ya que crea un equilibrio perfecto gracias a su longitud y el extra de volumen y permite suavizar las líneas de la mandíbula dando un aspecto más redondeado.

En particular este corte long bob se caracteriza por quedar por debajo de la barbilla y alargarse hacia atrás por encima de los hombros y hacia arriba para dar una inclinación del peinado.

Si quieres algo más desenfadado opta por el corte Cowgirl, ya que incluye un corte long bob pero con flequillo largo no recto y mechones cortados de manera no uniforme.

Lob incluso en pelo rizado

Este corte es muy versátil y sirve tanto para pelo liso como rizado. Aquellas adeptas al método curly también pueden disfrutar de las ventajas de un long bob para chicas entre 1,55 y 1,65. Además si añades mechones más cortos en la nuca tendrás un extra de volumen.

Tu peluquero de confianza sabrá bien cómo asesorarte dependiendo de si tus rizos son más abiertos o cerrados.

Tu estilista de pelo rizado te recomendará ejecutar el corte sobre el pelo seco, ya que queremos conseguir la longitud deseada y si se realiza en mojado luego al secar el rizo encoge en tamaño. Dejarte flequillo también es posible y puede funcionar muy bien en rostros alargados y ovalados.