Laura Escanes se transforma: ¡Adiós a la melena, hola al corte bob que arrasa!

Nueva famosa que se une al corte de moda, nadie se puede resistir al corte que queda bien a todo el mundo

Este principio de año hemos visto muchos cortes de pelo de las famosas. Empezar el año con un nuevo estilismo parece que estaba en la lista de muchas de ellas y la última en unirse al club ha sido la influencer y creadora de contenido Laura Escanes.

Nuevo año, nuevo estilo

Jennifer Aston y Penélope Cruz fueron algunas de las famosas que durante el mes de enero decidieron sanear sus melenas y apuntarse a los nuevos cortes de moda. Laura Escanes es una de esas famosas que no teme a nada y no ha dudado en estrenar un corte bob para dar la bienvenida al nuevo año.

Laura de 27 años, ya ha llevado todo tipo de estilismos; desde la melena extralarga al pixie y todo tipo de colores, rubio platino, rosa, pelirrojo o negro azabache. Ahora ha decidido seguir la moda del bob que triunfaba en los 90 y ha seguido la tendencia como ya hizo Aitana a principios de 2023. En sus redes sociales ha compartido un video en el que muestra su increíble y arriesgado cambio después de unos meses movidos en su vida personal y profesional. En las imágenes podemos verla con un bob por la mandíbula, recto y sin capas con un acabado liso pulido muy años 2000. A pesar de que parece que ya hace unos días que se cortó la melena, no ha sido hasta ahora que ha querido compartirlo con todos sus seguidores con este mensaje:"Ups, i did it 🤎 tenía muchas ganas de volver al pelo corto AAAAAAH ✨✨✨”.

Por qué elegir el corte bob

El corte bob, es un estilo de peinado caracterizado por su longitud corta y recta. A menudo se asocia con una sensación de bienestar y frescura por ser práctica y fácil para mantener. Como tiene una longitud corta se requiere menos tiempo y esfuerzo para cuidarlo y peinarlo, por lo que es perfecto para gente con vidas muy ocupadas.

Además, a pesar de ser corto es bastante versátil porque se puede adaptar a diferentes tipos de rostros y estilos, añadiendo capas, flequillo o texturas variadas. Al eliminar parte del cabello es peso también será mucho menor, por lo que da sensación de mucha ligereza. Al exponer el cuello y resaltar las características faciales destaca la belleza natural de la persona que lo lleva.