Los 5 mejores peinados que puedes hacerte con la plancha del pelo

Si solo estás usando tu plancha de pelo para alisártelo, te comunicamos que te estás perdiendo casi todo el partido que se le puede sacar. Una vez que descubras todo lo que se puede hacer, te preguntarás cómo has podido pasar tanto tiempo solo alisando tu cabello y sin explorar otras posibilidades.



Ante todo, no te pongas límites por tu tipo de cabello. Te sorprendería por ejemplo lo que unas planchas pueden lograr para estilizar un pelo liso, rizado, teñido, corto… Y, en segundo lugar, no olvides secar la humedad del pelo con cepillo y secador. Aunque las planchas de pelo actuales están preparadas para enfrentarse al cabello húmedo, es mejor secarlo antes para no dañar la fibra capilar. Y un protector térmico hará que tu pelo no sufra con las altas temperaturas.

1. La estrella de esta temporada son las ondas

El pelo suelto con ondas triunfa. El secreto está en que queda muy natural. Seguramente ya te hayas dado cuenta de que este peinado se lleva, y está causando furor entre las mujeres entre veinte y cuarenta años. Sirve lo mismo para un plan de día que para uno de noche. Coge un mechón y haz un giro vertical con la plancha con la parte del cable hacia arriba. La clave está en realizar el giro completo deslizando las planchas hacia abajo. Ten en cuenta que cuanto más pelo cojas en el mechón, más abierta será la onda. Una versión más light es realizar unas ondas suaves sólo por delante.

2. Moños con onda

El moño es sinónimo de elegancia. Al crear ondas o bucles lograrás que los mechones se sujeten mejor y si realizas una pequeña onda a la altura del mechón que haría de flequillo le das un toque de cine.



3. Una coleta con múltiples texturas



Una coleta con el pelo muy liso nunca falla, pero con la plancha de pelo podemos darle un toque más fresco y muy chic. Hazte la coleta y después ve tomando finos mechones y enróllalos con la ayuda de pequeñas pinzas. Procura hacerlo en diferentes direcciones.



Pasa la plancha de pelo unos segundos por cada uno de ellos y alucina con el resultado cuando lo desenrolles. Mézclalo con el resto de pelo liso para darle más frescura. El resultado son unas pequeñas ondulaciones que te hacen ganar volumen.



Un truco: coge uno de los mechones superiores de tu pelo y haz una trenza con él. Después recoge el resto del pelo en una coleta baja y realiza la operación que te acabamos de contar. Si además sacas algunos pequeños mechones y los dejas sueltos, lograrás un efecto de photocall.

4. Melena setentera

Empieza a moldear el pelo con la plancha un palmo por debajo de la raíz, dejando lisa la parte superior. Mezcla las ondas con tus dedos para darle un aspecto más natural. Para que este peinado siga la línea original de los años 70, márcalo con la raya en medio.



5. Tirabuzones

Son ese toque que te hará tener un aspecto diferente para ocasiones especiales. ¿Por qué está en el top cinco? Porque este año se llevan los pasadores joya, y este peinado es ideal para rematarlo con un pasador de estos a cada lado. Toma el mechón desde arriba y rota la plancha dando un giro completo. Tendrás que hacerlo por capas, comenzando desde las orejas hacia abajo y sujetando el resto del cabello con una pinza. Después puedes llevarlo suelto con una horquilla joya al lado o bien hacer un semirecogido hacia detrás con un pasador.

Probar estos peinados no te robará mucho tiempo y atraerás más miradas curiosas hacia tu melena.

