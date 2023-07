Receta de salmorejo casero y tradicional paso a paso

El salmorejo es de origen cordobés y no tiene nada que ver con el gazpacho. Es una crema de tomate fría pensada para consumir en los periodos más calurosos del año, teniendo en cuenta el calor de los meses de verano en Andalucía. El salmorejo es un plato típico, un clásico y aquí te damos la receta tradicional.

Junto al flamenquín, el salmorejo tradicional también llamado salmorejo cordobés es uno de los principales representantes de la cocina de Córdoba. Representa uno de los platos más demandados tanto por el público español como por los turistas extranjeros en cualquier época del año.



La receta tradicional del salmorejo cordobés es sencilla, rápida de elaborar y muy refrescante. Además, incluye ingredientes naturales y saludables. ¡Te lo contamos!

¿Cuál es la diferencia entre la receta de salmorejo y el gazpacho?

Hay diferencias esenciales entre el salmorejo y el gazpacho. Primero, los ingredientes. El gazpacho y el salmorejo no tienen los mismos ingredientes y el resultado es una textura diferente. Aunque ambos son platos de tomate, el salmorejo no incluye ningún otro tipo de fruta u hortaliza entre sus ingredientes.



El gazpacho tradicional, por el contrario, incluye pepino y pimiento. Además, el gazpacho lleva agua, lo que hace que su consistencia sea más líquida. Mientras el salmorejo es una crema de tomate, el gazpacho es más similar a una sopa.



El salmorejo tiene una textura mucho más espesa. Esta textura permite que los alimentos que se le añaden como complemento (huevo rallado, jamón…) se posen y no se hundan.

Receta de salmorejo tradicional paso a paso

Ingredientes del salmorejo para 4 personas:

1 kg. de tomates

200 gr. de miga de pan

1 diente de ajo

100 gr. de jamón ibérico

2 huevos

agua

aceite de oliva virgen extra

sal al gusto

perejil

Preparación de la receta de salmorejo cordobés con huevo cocido y jamón:

Cuece los huevos 10 minutos en una cazuela con agua desde el momento en que empiece a hervir el agua.

10 minutos en una cazuela con agua desde el momento en que empiece a hervir el agua. Refresca y resérvalos.

Lava los tomates , córtalos y colócalos en una jarra.

, córtalos y colócalos en una jarra. Tritúralos bien con la batidora eléctrica.

eléctrica. Cuélalos para eliminar la piel y las pepitas.

Pasa el puré a la jarra.

Trocea la miga de pan e incorpórala .

. Añade el diente de ajo picado, una pizca de sal y 100 ml. de aceite .

. Tritura todo bien hasta que quede una crema homogénea.

Enfríalo en el frigorífico.

Pela los huevos y córtalos en daditos.

Pica también el jamón ibérico en taquitos.

Sirve el salmorejo y coloca encima la guarnición.

y coloca encima la guarnición. ​Adorna con unas hojas de perejil.

Receta de salmorejo cordobés con berenjenas

Ingredientes del salmorejo con berenjenas para 4-6 personas:

Para 4-6 personas:

8 tomates rojos

8 tomates asados en conserva

1 berenjena

1 diente de ajo

100 g de jamón serrano

4 huevos

200 g de miga de pan

harina para rebozar

150 ml de agua

250 ml de soda

1/2 cucharada de vinagre

150 ml de aceite de oliva virgen extra

sal

Preparación de la receta de salmorejo cordobés con berenjenas de Bruno Oteiza:

Cuece los huevos en un cazo con agua y sal.

Refresca, pela y córtalos finamente.

Pon la soda en un bol e incorpora la berenjena troceada.

Deja que se macere un rato.

Pon en la batidora la miga de pan, el agua, un chorrito de vinagre, los tomates asados, los tomates frescos cortados en cuartos, el ajo y una pizca de sal. Tritura.

Vierte un chorro de aceite mientras sigues triturando.

Pasa el salmorejo a un bol grande.

Tápalo y deja que se enfríe en el frigorífico durante 2 horas aproximadamente.

Escurre los trozos de berenjena, pásalos por harina y fríelos en una sartén con un chorrito de aceite de oliva.

Pica el jamón en juliana fina.

Emplata el salmorejo en un plato hondo.

Esparce por encima un poco de huevo, perejil picado, unas tiras de jamón y unos trocitos de berenjena.

Riega con un chorro de aceite de oliva y sirve.

Propiedades del salmorejo: ¿Es un plato apto para una dieta adelgazante?

No hay muchas calorías en la receta del salmorejo pero, si estamos llevando a cabo una dieta adelgazante, se puede modificar un poco la receta tradicional para elaborar un salmorejo ligero. De esta manera, hay que cambiar unas cosillas como sustituir el pan tradicional por pan integral que tenga un alto porcentaje de fibra, convirtiendo el salmorejo en un plato quema grasas, al contener alimentos de calorías negativas.