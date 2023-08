Dormir no es una experiencia uniforme. El sueño tiene diferentes fases, y la de de sueño profundo es de las más importantes. Te contamos qué beneficios proporciona.

El sueño tiene diferentes fases, y aunque todas son importantes, la fase de sueño profundo puede considerarse que es la que mayores beneficios proporciona. Para que puedas conocer mejor los procesos que ocurren durante este periodo y el impacto que tienen sobre tu salud, en este artículo te explicaremos sobre el sueño profundo.



La fase del sueño profundo se caracteriza por una frecuencia de ondas cerebrales más lenta. Es en esta etapa, en la que se producen la mayoría de los procesos regenerativos, tanto de músculos como de otros tejidos. Otro proceso biológico que tiene lugar en esa etapa es la regulación del metabolismo de la glucosa. De hecho, se ha comprobado que los atletas de élite cuidan mucho su descanso porque durante el periodo de emisión de ondas lentas se reponen mejor sus reservas de energía, ayudándoles a obtener un mejor rendimiento.

Fases del sueño

El sueño no es una experiencia uniforme. A lo largo de la noche pasamos por diversas etapas. El sueño se divide en dos fases principales, la fase No REM y la fase REM.



REM hace referencia a si se producen o no movimientos rápidos de ojos (Rapid Eye Movements). Estas fases se van repitiendo de forma cíclica a lo largo de la noche.



En la fase de No REM es cuando experimentamos el sueño profundo, aunque esta etapa viene precedida de otras dos, la fase de adormecimiento y la de sueño ligero. En la fase REM es cuando se producen los sueños. Se calcula que a lo largo de la noche una persona adulta pasa alrededor del 75% del tiempo de sueño en fase No REM.

¿Por qué es tan importante el sueño profundo?

Aparte de las ya mencionadas funciones reparadoras y restauradoras que ejerce el sueño profundo en el cuerpo, es también importante para preparar al cerebro en su tarea de asimilar nueva información. La función cognitiva y el lenguaje se ven condicionados, por tanto, la cantidad y calidad del sueño que experimentamos. El cerebro necesita este reseteo para poder cumplir con su función de manera óptima.



Por lo tanto, si no experimentas la suficiente cantidad de horas de sueño profundo, esto puede tener una serie de repercusiones. Estas son de muy diverso tipo, y van desde tener mayores dificultades para aprender o recordar información a disminuir la respuesta inmunitaria, ya que en esta fase también se eliminan productos que pueden ser potencialmente perjudiciales.



Enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson, desarrollo de diabetes tipo 2 o resistencia a la insulina, o enfermedades cardíacas están entre las consecuencias más graves que pueden afrontarse por la falta continuada de sueño profundo.