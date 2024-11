Marían Rojas Estapé confiesa que el secreto de felicidad se esconde en estos 30 hábitos: valen mucho y cuestan poco

¿Cómo ser feliz? Para muchas personas es la pregunta del millón. Sin embargo, la escritora Marían Rojas Estapé ha desvelado que la felicidad se esconde en 30 hábitos diarios, que valen mucho y que nos cuestan realmente poco. Conócelos y empieza a aplicarlos en tu vida.

Marian Rojas Estapé nos ha hecho un regalo fantástico compartiendo 30 cosas 'gratis' que valen infinito.



Si quieres descubrirlas, te las mostramos a continuación, para que empieces a practicarlas en el día a día. Verás que no cuesta nada y nos pueden hacer muy felices.

El secreto de la felicidad se esconde en 30 hábitos diarios

En el Instagram de @marianrojasestape, la escritora ha compartido una publicación donde detalla todos estos hábitos que nos ayudan a alcanzar la felicidad.



Pequeños detalles como ver la sonrisa de una persona a la que saludas o la de tus hijos cuando juegas con ellos, son momentos que nos hacen felices. Al igual que dar un abrazo a tu marido o cuando un paciente agradecido te abraza con fuerza.



Caminar por la playa al atardecer, echar una siesta, leer al lado de la chimenea en invierno, son otros hábitos que sin darnos cuenta nos hacen felices.



Esa ilusión que sientes al subirte un avión para conocer un nuevo lugar o hacer reír a la gente, son cosas que a menudo obviamos pero que nos hacen rabiar de felicidad.



La escritora detalla un total de 30 hábitos que sin darnos cuenta nos hacen felices y que podemos tratar de hacer más a menudo para alcanzar la felicidad plena. Puedes leerlos todos a continuación:

Los 30 son sencillamente perfectos y son hábitos que 'no cuesta nada' poner en praáctica.

¿Cuál de todos estos hábitos dirías que te hace más feliz?

A mí me encanta el de la risa contagiosa. Me encanta cuando una persona se echa a reír sin parar y su risa me contagia, porque me hace súper feliz.



Al final, vemos que la felicidad está en esas pequeñas cosas del día a día, que no podemos obviar. No cuesta nada centrarnos en lo importante, ¿no crees?