Los personajes de miedo más terroríficos del cine

Los personajes de terror que no te dejarán dormir la noche de Halloween

Halloween se acerca y qué mejor plan puede haber que hacer un maratón de cine en tu casa para recordar todos esos clásicos de ficción que cada vez que vemos nos ponen los pelos de punta. Hoy os traemos un recuento de los personajes de terror mas famosos y sus películas de origen.

Si eres una persona que disfruta con la adrenalina, la tensión y el miedo, pero no te gusta salir demasiado de casa, no hay mejor forma de potenciar esas sensaciones que con algunos de estos terroríficos personajes y sus historias. Aquí os dejamos la lista de nuestros malvados favoritos:





Frankenstein

Mary Shelley, una de las pioneras del género de terror, fue la creadora de nuestro querido y a la vez temido personaje Frankenstein a través de la novela con el mismo nombre. Tal fue el impacto del monstruo que ha protagonizado múltiples películas desde los años 20, aunque fue en 1931 cuandoUniversal lo potenció al máximo. Karloff, director del film, dio vida al monstruo aterrador capaz de captar esa esencia que le ha llevado a ser tan popular.

Norman Bates

El dueño del Bates Motel ha sido probablemente protagonista de más de una pesadilla. Un chico aparentemente normal es el encargado de un motel donde suceden muchas cosas extrañas. Aunque el protagonista de Psicosis fuera atrapado al final de la película acusado de un asesinato, lo que realmente diferencia a este personaje de cualquier otro asesino es el misterio que se oculta tras su figura materna.

Damien Thorn

Nos remontamos a 1976 para hablar de La Profecía, la película que demostró que no solo monstruos y adultos podían dar miedo, los niños también. Y es que Damien, el protagonista, encarna al anticristo asesinando y tratando de instaurar su reino de terror.

Ghostface

En 1996 el cine de terror nos trajo una de las joyas en el mundo de los villanos: Ghostface. La saga de películas de Scream, en la que el protagonista se disfraza con una máscara de Halloween y juega con sus víctimas hasta matarlas, ha demostrado ser una de las más exitosas.

Samara Morgan

The Ring, publicada en 2002, trajo a la niña endemoniada del siglo XXI. Siete días después de haber visto una cinta de vídeo, Samara aparece para cobrarse las vidas de sus víctimas. Su larga melena negra y su camisón blanco traspasando la pantalla de la televisión es una de las imágenes más icónicas del cine de miedo.

Drácula

El icono por antonomasia de Halloween es nuestro Conde Dracula. Aunque su primera aparición se dio en 1922 no fue hasta 1931 cuando el vampiro se convirtió en el famoso personaje que conocemos. Después de cientos de películas, donde compartía pantalla con otros seres como hombres-lobo, el personaje sigue prometiendo éxito en cada estreno que protagoniza. ¿Qué tendrá?

Poltergeist

Aunque de momento hemos enumerado monstruos y asesinos, ¿qué hay de los espíritus? El terror que no puede verse es posiblemente uno de los peores tipos de terror. No sabes de donde viene o a quien atacarán. Así le sucedió a la familia Freeling, que no esperaba que su hija Carol Ann se convirtiera en la transmisora de sus amenazas.

Chucky

Aunque Toy Story nos intente hacer creer lo contrario, la verdad es que hay algunos muñecos que no inspiran precisamente confianza.Chucky, el muñeco diabólico, era un juguete de la colección Hasbro que tenía la habilidad de matar a cualquier humano que se cruzara en su camino. El motivo no era otro que una posesión del espíritu de un asesino en serie que le permitía actuar a través del muñeco.

Regan Macneil

Si hay que hacer un ranking de las películas de terror posiblemente en el podio tengamos que posicionar a la siguiente: El Exorcista.En 1973 Reagan giraba su cabeza 360 grados gracias a Pazuzu, un demonio que se había metido su cuerpo. Por algún motivo el padre no estaba de acuerdo con esa relación, por lo que decide llamar a un cura para intentar expulsarlo.

Pennywise

Este año la gran pantalla nos trae la segunda entrega de la nueva saga de It y, con ello, vuelve el payaso al que ningún niño querría invitar a su cumpleaños. Un grupo de amigos de Maine se encuentra con nuestro personaje con lo que parece un disfraz, al que le gusta vivir en las cloacas.¿Lo peor? Se encarga de perseguir a casa niño haciéndose percibir de forma distinta para cada uno de ellos. Un ser tenebroso que personaliza sus persecuciones.

Pinhead

Uno de esos villanos que puedes reconocer fácilmente es el líder de los Cenobitas. Pinhead es el encargado de liderar a los demonios en varias películas donde crea un reino de tortura y horror y se monta un festín con todo aquel que descubre lo que se esconde detrás de la misteriosa caja.

Hannibal Lecter

El carisma de Hannibal le lleva a los primeros puestos de nuestra clasificación. Aunque todos sabemos que es el malo de la película, no podemos, en cierta medida, no caer rendidos a sus pies ante la inteligencia que demuestra poseer.

El protagonista de El silencio de los corderos no fue realmente mediático hasta que fue interpretado por Anthony Hopkins en la famosa película que todo el mundo recuerda.

Leatherface

Ed Gein es el nombre de la persona real que inspiró para la creación del personaje Leatherface. Es fácilmente reconocible por llevar máscaras hechas con piel humana y, sobre todo, por su motosierra. Si aún no has elegido película, ¿qué te parece revivir La matanza de Texas?

Michael Myers

A diferencia de otros villanos, Myers inspira miedo por no tener ni emociones ni sentimientos humanos. Es un asesino, no tiene compasión ni se arrepiente. En las películas de Halloween se asegura que él fue encerrado en un asilo después de matar a su hermana.

Jason Voornhees

Viernes 13 trajo consigo a uno de esos protagonistas que, al igual que Pinhead, se reconoce a kilómetros de distancia. Con una máscara de hockey y un machete, Jason se dispone a acabar el trabajo que empezó su madre vengando la muerte de su hijo, el propio Jason.

Freddy Krueger

Si eres una de las víctimas de Krueger, a lo mejor te conviene ver películas que te quiten el sueño. En 1984, con pesadilla en Elm Street, aparece por primera vez nuestro pintoresco personaje ataviado con su jersey a rayas, las cuchillas en su mano y su cara deformada tras ser quemada.

Si algo tienen todos estos diversos personajes en común es que no te gustaría encontrarte a ninguno de ellos, ni la noche de Halloween ni en un día de playa.





