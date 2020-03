Para la decoración de tu salón, para cada look de primavera, para cada fiesta memorable, para las paredes de tu casa... Lo cierto es que los colores corales pueden ser tu principal aliado en cualquier momento, especialmente en primavera, época del año en la que también se convierte en uno de los tonos mas vistosos y socorridos.

Es hablar de una boda y acordarme de la Viola, la (detestable) madre del novio protagonista de la película homónima e interpretada por la carismática Jane Fonda. Para poner en su sitio a su suegra el día de su boda, Charlotte (Jennifer López) le obliga a ponerse un vestido de color melocotón que, lógicamente, Viola acaba tirando por los aires. Aunque dice que es su color favorito, Charlotte se ha encargado de comprar un vestido con un look viejuno con el que Viola no se siente en absoluto identificada.



Lejos de referencias cinematográficas que hemos recordado a raíz de pensar en el color coral, lo cierto es se trata de un uno de los tonos mas fáciles de combinar en cualquier ocasión y con el que puedes deslumbrar en cualquiera de las facetas del color del arrecife, puesto que puedes llevarlo de diferentes maneras: sobre tus ojos, en tu ropa, en tus zapatos o, incluso, decorar el lugar donde más cómoda te sientes de este tono tan espectacular.

Aunque el Living Coral fue el color elegido el año pasado para representar el 2019, no quiere decir que este 2020 no sea uno de los colores que no pueden faltar en tu casa ni en tu armario. Es Pantone, la empresa que decide desde hace 20 años cuál es el color de moda que va a marcar cada año. Y, claro, lo que dice Pantone va a misa, puesto que establece un sistema de definición cromática que muchas marcas publicitarias y, en definitiva, el sector creativo de todo el mundo siguen a pies juntillas para triunfar en distintos ámbitos como la moda, el arte o el mundo de la decoración.



Según esta empresa especializada, Pantone, el color de los arrecifes "es vibrante y a la vez suave. Nos abraza y nutre con calidez. Nos proporciona comodidad, nos anima y nos hace reafirmarnos en nuestras vidas, nos da energía y alegría". Con esto que te hemos contado, ¿cuánto vas a tardar en combinar los corales con otros colores tan vivos y llamativos como este?



Entre el rojo y el salmón

Los colores intermedios siempre generan cierta confusión: no son puros y tampoco se distinguen demasiado de otros colores similares, ya que son prácticamente idénticos entre sí. Es lo que ocurre con el color de los arrecifes, que no es rojo pasión ni tampoco se asimila al color salmón (con cierta tendencia a los tonos naranjas y rosas), que al mismo tono rojo.



En primer lugar, el color rojo suele tener valores psicológicos positivos y negativos. Asi, en prácticamente todas las partes del mundo se asocia al peligro, a la violencia, al poder, a la ira, a la vergüenza... Pero, tambien, lo podemos relacionar con la sensualidad, la pasión o la excitación. Precisamente ese poder y esa sensualidad es la que el maestro de la moda italiano Valentino ha querido darle a cada vestido que confecciona, de modo que el color ojo es el que le ha hecho reconocido en todo el mundo.



Por otro lado, el color salmón tiende a destacar una personalidad natural, la calidez, la energía emocional y la confianza en su tono más rosado. En cambio, cuando se acerca más al naranja, puedes sentir la sensación de excitación que provoca. Pero, si algo transmiten los tonos suaves del color salmón es el amor, el cariño, el romanticismo e, incluso, la maternidad. Esos valores permiten utilizarlo en cualquier ámbito, desde una boda (¿por qué creías que las damas de honor suelen elegir este color para acompañar a la novia?) hasta la habitación de un bebé.



En cualquier caso, tanto el rojo (burdeos, frambuesa, carmín, bermellón, terracota...) como el salmón fuerte son colores que pocas veces encontrarás en las paredes de una casa... Y, mucho menos, puedes encontrarlo en el salón, puesto que son colores que estimulan y aumentan la presión sanguínea, además de que estimulan nuestra percepción y no nos permiten utilizar dicho espacio como un área de descanso o tranquilidad, ya sea en el living o en nuestra habitación.



Lo ideal es que en dichos luchares solo sea un color que se distinga en la decoración (con cojines, manteles, alfombras o algún detalle similar) y nunca de las paredes siempre que sean tonos fuertes, ya que los tonos más suaves funcionan y combinan bien en cualquier espacio de tu hogar.



Por lo tanto, el color coral no se aleja demasiado de las propiedades de estos dos colores (en el caso del rojo, siempre que tienda a un tono más rosado) y debes saber elegir cómo utilizarlo, ademas de cómo puedes combinarlo para que tus fotos de cada look o de cada una de las habitaciones de tu casa parezcan de revista. Así que debes aprovechar el sentimiento de confort y de energía que produce y llevarlo a tu terreno.



El color coral en la decoración

Como hemos visto antes, Pantone supo cómo definir el que fuera color de 2019 (y que en 2020 tambien puede convertirse en tu gran aliado) como "vibrante y a la vez suave". Ese juego de sensaciones te permite combinar este color con otros como el verde oscuro o el azul y el resultado será vistoso y bonito. Generalmente, el coral resalta sobre blancos y maderas (tanto marrones oscuras como negras). Lo importante es que no lo combines con otros colores de la misma paleta, puesto que no harás otra cosa que recargar el ambiente.



Ademas, es ideal para la decoración de la habitación de los más pequeños de la casa, puesto que puedes aprovechar y hacer un mural marino en las paredes, con distintos tipos de peces, corales o anémonas con los que tus hijos se encontrarán muy a gusto y podrán tener una sensación plena de confort y buenas energías. Además, puedes añadir otros tonos como el verde, el azul, el amarillo o el turquesa, que también le darán unas pinceladas tropicales al espacio.



Si quieres utilizarlo en tu habitaicón, puedes combinarlo con tonos como el dorado, el gris o el marfil para darle un aspecto más elegante, ya sea en la ropa de cama o en el mobiliario. Por ejemplo, una cómoda de tonos corales con empuñaduras doradas quedan soberbias y discretas, además de que añaden luz al habitáculo.



Si, por el contrario, tu habitación tiende a colores más fríos, como el azul marino y el blanco, puedes añadir pequeñas notas de coral (ya sea con cojines, fundas de almohada, cuadros o, cinluso, flores naturales de dicho color). Ese toque cálidotambién lo puede aportar una gran alfombra bajo la cama o una manta para colocarla sobre el edredón.

Color coral en la moda

Como hemos apuntado antes, probablemente hayas ido a una boda en la que la dama de honor lleve el vestido de color coral o en el salón donde se celebrará el banquete predominan los tonos, desde el más oscuro hasta el más rosado, de este color. Además, este color tiene la gran virtud de que se puede combinar con otros colores que pertenecen a la misma paleta cromática.



Como de costumbre, el color blanco y el negro, los extremos, pueden combinar con todos los demás colores (y el de los arrecifes no iba a ser una excepción). Sin embargo, en el caso de que decidas optar por un coral con negro, queda demasiado marcado y el color pierde su esencia, puesto que resalta más sobre negro y se asemeja a tonos mas rosados.



Sin embargo, puedes aprovechar y sacarle partido, de manera que optes por combinar ese vestido que tanto te gusta con una americana nude, amarilla (el color debe ser suave, no chillón) o, incluso, azul oscuro, ademas de gris, turquesa o verde claro, intentando combinar siempre la potencia de los tonos. De nada sirve potenciar más el otro color si lo que queremos es que nuestro coral resalte.



Ademas, debes saber que, aunque sea un color que combine con prácticamente todo y que a todo el mundo le puede sentar de maravilla es cierto que, en el caso de que escojas un look con vestido, tengas en cuenta que suelen ser las chicas de piel morena las que mejor lucen este tono, puesto que predomina sobre pieles más oscuras y aclara aún más las blancas.



Color coral en el maquillaje

Ya hemos visto que el coral es un color cautivador en todas sus variantes y, también, en el mundo del maquillaje, ya que es un básico en cualquier tocador o neceser. Ya sea en rímel, barra de labios o sombra de ojos, se puede utilizar en cualquier momento del día y también en cualquier ocasión (¡incluida esa boda que no te puedes perder este año!) debido a su intensidad y naturalidad.



Puedes jugar con las distintas combinaciones que te ofrece el coral en labios y ojos. Para estos últimos, puedes aprovechar y escoger otros tonos que también combinan con él, como dorados o marrones. Así, puedes preparar un look de ojos ahumados con los labios del mismo color, lo cual dará un aspecto más suave e iluminado a tu rostro.



Para rematar, puedes aplicar colorete del mismo color, que siempre deja un rastro revitalizador y un efecto inmediato de buena cara ¡incluso si te acabas de levantar! Para las noches, mejor escoge un look de smoked eyes con eyeliner coral y una máscara de ojos negra. Si ya añades a tus uñas el mismo color, conseguirás una combinación impresionante.



