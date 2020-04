Bebé de 10 meses: esto es lo que puede hacer en esta fase de su desarrollo

Una nueva etapa comienza cuando el bebé tiene 10 meses de edad porque, a partir de ahora, ¡todo avanza muy rápido! No importa si el bebé está gateando, deslizándose o ya está en los brazos de sus progenitores. A los 10 meses tu bebé conseguirá grandes progresos, ¡y no solo en términos de movimiento! ¡Te lo contamos todo!

Si su bebé acaba de cumplir 10 meses, se puede decir que ya ha estado en este mundo el mismo tiempo que tú lo has llevado y cuidado en tu vientre antes. Un pequeño hito para ti como madre y para tu bebé. Y probablemente te preguntes de vez en cuando cómo ha podido pasar el tiempo tan rápido.



¡Pero mira a tu pequeño bebé! ¡Parece que ya no es tan pequeño! Ya puede hacer muchas cosas. Puede mostrarte lo que siente, quiere o no le gusta y lentamente comienza a explorar el mundo por su cuenta. Parece una locura y demasiado pronto, pero a los 10 meses tu hijo empezará a separarse de ti poco a poco.

Bebé de 10 meses: tamaño y peso

A los 10 meses, las niñas miden unos 72 centímetros y los niños unos 73 centímetros. Sin embargo, este valor es solo una media. Tu bebé puede ser fácilmente cuatro centímetros más alto o más bajo y aún así considerarse dentro del desarrollo acorde con su edad. Los niños y las niñas también difieren ligeramente en el peso a los 10 meses. Mientras que las niñas pesan 9 kilos de media a los 10 meses, los niños pesan alrededor de 9,5 kilos a esa edad. Pero también con respecto al peso, estas cifras son solo valores aproximados y tu hijo puede pesar más o menos. Si no estás segura de si su hijo se ha desarrollado de acuerdo con su edad, siempre puedes preguntarle a tu pediatra.

Bebé de 10 meses: sentado, rodando y los primeros intentos de ponerse de pie

Los padres siempre están esperando a que sus hijos se sienten, se arrastren y finalmente den sus primeros pasos solos. Pero cada niño es diferente y cada niño necesita su tiempo. A los 10 meses, la mayoría de los bebés ya son capaces de sentarse y de permanecer sentados. Tal vez tu hijo ya está completamente desarrollado en este aspecto y se levanta o se balancea.Si es así, estos serían sus primeros pasos para caminar solo pero, si no es tu caso, no te estreses.



Con 10 meses la mayoría de los bebés son bastante ágiles. Se arrastran o gatean, se deslizan sobre el suelo o ruedan hasta su destino. Los niños normalmente no quieren estarse quietos a los 10 meses.

Bebé de 10 meses: tocar, sentir y experimentar

Además del movimiento, a los 10 meses tu hijo también ha perfeccionado el llamado agarre con pinzas, es decir, puede agarrar y levantar cosas con el pulgar y el índice. Ahora puede ver de cerca las cosas, las mira más de cerca y las empuja de una mano a la otra. Pero al final, incluso con 10 meses, ya es capaz de llevarse todo a la boca. Así que ten cuidado con las piezas demasiado pequeñas porque hay peligro de asfixia.

Bebé de 10 meses: necesita práctica para hablar

Tu bebé ya te entiende muy bien a los 10 meses. Ya puede seguir pequeñas instrucciones, por ejemplo un "No". Pero no siempre funciona. Tu hijo también está ya familiarizado con términos cotidianos como comer, dormir o jugar, pero su comprensión de ellos está un poco confusa todavía. Por ejemplo, a los 10 meses, la palabra "dormir" para tu hijo incluye todo, desde cambiar pañales, hasta bañarle o acostarle en la cama. Solo cuando sea mayor comprenderá exactamente lo que significa irse a dormir. Tu hijo probablemente también podrá señalar ciertos objetos o juguetes si tú los nombras.



Debido a que tu hijo está desarrolland el habla, es importante que empieces a hablar con él con cierta normalidad. Le vendrá muy bien si literalmente si le explicas cosas mientras haces algo con un vocabulacio sencillo.



Muy pocos niños pueden decir su primera palabra a los 10 meses de edad pero hay bebés que pueden. No te presiones a ti misma o a tu bebé para que aprenda a hablar. Cada niño tiene su propio ritmo y algunos niños dicen su primera palabra a los 10 meses y otros sólo a los 18.

Bebé de 10 meses: jugar y aprender

En realidad, no hay nada que un bebé a los 10 meses no encuentre interesante. Desde una botella de agua hasta un paquete de pañuelos, todo lo toca, lo lleva a la boca, lo tira y lo recoge de nuevo. Asegúrate de que no haya nada al alcance del bebé que pueda hacerle daño.



Aunque tu hijo ya esté solo, no se alejará de ti por mucho tiempo, porque la cercanía de mamá o papá sigue siendo muy importante. Mientras tu bebé vea a sus padres o sepa que están cerca, jugará y descubrirá felizmente. Los bebés a esta edad realmente disfrutan con cualquier cosa.

Bebé de 10 meses: dormir

Aunque los bebés son físicamente capaces de dormir toda la noche a los 10 meses, muy pocos lo hacen. Una noche entera es larga para un niño pequeño. Muchos de ellos se despiertan en mitad de la noche porque quieren comer o, simplemente, porque quieren la atención de su madre. En estos casos, la necesidad de cercanía suele ser mayor a la sensación de hambre del niño. Por ello, dale lo que necesita.

Bebé de 10 meses: fechas importantes

Entre el décimo y el duodécimo mes de vida, debes ir al pediatra. En general, a los médicos les gusta hacerle un análisis a tu pequeño a finales del segundo semestre de vida. Esto se debe a que el desarrollo de los niños a esta edad es muy rápido.



Durante el examen, el médico considerará lo que su hijo ya es capaz de hacer y si se está desarrollando las habilidades acorde a su edad. El enfoque principal está en la movilidad y el control del cuerpo. El médico también examinará el desarrollo del habla y si tu hijo es capaz de comprender órdenes simples.



Además de estos exámenes, deberá poderle una nueva vacuna. La mayoría de los bebés reciben la cuarta vacuna básica contra el tétanos, la difteria, la tos ferina, la poliomielitis, el Haemophilus influenzae tipo b (Hib) y la hepatitis B, también conocida como la vacuna séxtuple, así como la tercera vacuna básica contra el neumococo.

Las vacunas son esenciales

Hoy en día todavía hay padres que no quieren vacunar a sus hijos. Al hacerlo, arriesgan no sólo la vida de su hijo, sino también la de los enfermos crónicos o la de los niños pequeños que aún no han sido vacunados. Los niños que no han sido vacunados pueden transmitir enfermedades, aunque ellos mismos no muestren ningún síntoma o solo síntomas débiles de la enfermedad. Si se infectan otras personas con un sistema inmunológico débil, como bebés, mujeres embarazadas o personas con enfermedades crónicas, esto puede poner en peligro sus vida.



¡No vacunar es una irresponsabilidad!