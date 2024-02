Kim Kardashian muestra su psoriasis en forma de corazón

La conocida influencer padece una enfermedad en la piel que le está causando notables molestias, y ha mostrado sus efectos a sus seguidores a través de las redes.

Aunque frecuentemente vemos a las celebrities como personas con vidas perfectas que solo se preocupan de cuestiones como qué ponerse o qué peinado lucir, la realidad es que son seres de carne y hueso como cualquiera, y en consecuencia, se ven afectadas por los mismos problemas que el común de los mortales. La mejor prueba la tenemos en la reciente historia compartida en redes sociales por Kim Kardashian, la cual ha manifestado sufrir una afección cutánea que le está causando una profunda preocupación.



Y es que la salud es algo sobre lo que no tenemos el control absoluto, y ni los millones ni la fama te mantienen a salvo de padecer enfermedades como la que está complicando la vida a Kim Kardashian.

Kim Kardashian habla sobre su problema

Aunque no se trata de algo que ponga en riesgo su vida, no cabe duda de que resulta molesto e incómodo, en especial cuando se trata de alguien que esencialmente vive de su imagen. Kim Kardashian padece de psoriasis, una enfermedad que deja marcas en la piel y que en su caso, está afectando a una de sus piernas. Al parecer el desencadenante ha sido un cambio en su dieta, el cual ha ocasionado el brote, que ha dejado en su pierna una mancha rojiza en forma de corazón.



En su cuenta de Instagram ha compartido una fotografía en la que se pueden apreciar los efectos de esta enfermedad, y al respecto ha dicho lo siguiente: “Que loca es mi psoriasis en este momento, muchachos. Es como si me subiera por toda la pierna y no sé qué está pasando, pero tengo que resolverlo, esto es una locura. Ahora puedo decir que me está bajando y subiendo por la pierna y todo el muslo, sólo sé que es hora de resolver esto”

Qué es la Psoriasis

La psoriasis es una enfermedad de la piel que es crónica e incurable. Consiste en la aparición en determinadas zonas de sarpullidos y escamas que producen picor. No se sabe con exactitud qué es lo que la origina, aunque se sospecha que puede tratarse de un problema del sistema inmunitario. Se suele presentar por medio de brotes, los cuales aparecen por un tiempo y desaparecen posteriormente.



La genética al parecer es una de las razones de que algunas personas sufran esta enfermedad, aunque por lo general lo que desencadena la aparición de los brotes son factores ambientales. Lo verdaderamente preocupante de la misma es que no hay forma de saber ni cuando surgirán dichos brotes ni su magnitud. Puede darse a pequeña escala, en zonas concretas, o extenderse por gran parte del cuerpo, y aunque existe medicación que ayuda a mantenerla bajo control, limita mucho la calidad de vida de quien la padece.