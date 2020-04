Cuentas beauty a las que seguir en la cuarentena

Si en algún momento hemos tenido tiempo es ahora. Seguro que ya te has visto todas las novedades de todas las plataformas de películas y series y ya no sabes qué ver o cómo entretenerte. Es por eso que desde enfemenino queremos darte ánimos para que lo pases lo mejor posible y te proponemos varias cuentas de youtube e Instagram de belleza que seguro que te hacen los días mucho más amenos.

Si hablamos de gurús del maquillaje ‘made in Spain’, no podemos dejar de hablar de Ratolina. Marta, que es como se llama esta chica, vive la vida beauty y descubre auténticos tesoritos a sus más de un millón de seguidoras en su canal de Youtube. Además, tiene una técnica extraordinaria y nos enseña todos sus trucos en sus tutoriales. Todo con un toque de humor y una frescura que le caracterizan.

El toque profesional nos lo regala Ana Albiol, que aunque ahora haya colgado las brochas, todavía tenemos diferentes tutoriales maravillosos que aún podemos disfrutar. Esta maestra del maquillaje tiene una técnica impecable y nos enseña todos sus trucos para conseguir unos pómulos perfectos, unos labios rojos perfilados y una piel glow y saludable.

MyCrazyMakeup es otra de las cuentas en clave beauty que no te puedes perder. Leticia, es una auténtica testadora de novedades de cosmética. Si quieres saber la opinión de alguien antes de invertir en un producto, seguro que tienes su review en su canal. Todo ello con la sencillez y la profesionalidad que la caracterizan. Un must a seguir para estar siempre al día de las novedades beauty.

JustBeautyByLucía es el canal de la reina de los productos de alta gama. Te va a presentar un montón de tesoritos de maquillaje que son un auténtico objeto de deseo y vas a querer tenerlos todos. Además, esta cuarentena está subiendo muchísimos tutoriales a su cuenta de Instagram y nos está proporcionando contenido diario para mantenernos ocupadas.

El toque alegre, divertido y chic lo pone ChicAdicta en Instagram. Si aún no la sigues no puedes perderte sus looks de maquillaje y lifestyle todo con un toque K-Pop y una estética muy cuidada. Su feed está lleno de maquillajes que seguro que te inspiran y si no eres muy ducha con las brochas, ella te enseña sus trucos en tutoriales a través de stories.

Si buscas divertirte con el maquillaje y disfrutar creando looks imposibles y no aptos para ir a comprar el pan, entonces tienes que seguir a un Café con Alma. Esta granadina es pura alegría y buen rollo y seguro que se te escapa más de una sonrisa viendo sus vídeos. Ella te demuestra que el maquillaje es puro entretenimiento y que solo es eso… ¡maquillaje! Así que ha experimentar esta cuarentena se ha dicho.

María Catalá es una maquilladora profesional con una técnica impoluta. Su Instagram es digno de visitar y su canal de Youtube nos abre una pequeña ventanita para poder aprender su técnica perfecta y sus acabados pulidos. Si te gusta el maquillaje de fotografía, no puedes no echar un vistazo a sus redes y a sus cursos online.

Lucía Puebla es una maquilladora que desprende dulzura en todas sus redes sociales. Tanto en Instagram como en Youtube nos enseña sus secretos y nos hace reviews de infinidad de productos. Sus tutoriales son para quitar el hipo y siempre manteniendo una línea de piel perfecta, pero con toque muy natural.

Claudia Cienfuegos es una artista del maquillaje que nos deja looks espectaculares tanto en su canal de youtube como en su Instagram. Su estilo es un maquillaje potente en el que siempre recalca y potencia los ojos. Todo con un extra de naturalidad y buen rollo.

Si te gusta ver en tu feed de Instagram maquillajes con los que inspirarte y fotografías cuidadas, tienes que seguir a Janire Viguri. Esta bilbaína es una maquilladora con una técnica impoluta que tiene un feed que es una maravilla visual para las amantes del maquillaje.

Una cuenta que toda beauty junkie debe seguir es el perfil de Instagram Sephora. En él podemos encontrar cada semana tutoriales de diferentes influencers y nos ayudan a encontrar y descubrir los productos que mejor nos pueden funcionar para nuestro tipo de piel. ¡Bienvenidas a House of Beauty!

Con todas estas cuentas, seguro que encuentras alguna que encaje con los contenidos beauty que buscas y esperamos que te animen un poco estos días. Desde aquí te invitamos a que aproveches estos días y los ratos libres para que experimentes con el maquillaje y que hagas pruebes cosas nuevas. ¡Seguro que te sorprendes con los resultados y lo puedes poner en práctica cuando acabe esto!