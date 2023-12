Los consejos de maquilladores profesionales que debes conocer

Los expertos ofrecen una solución al debate acalorado acerca del orden apropiado entre la base, el corrector y otros pasos del maquillaje.

Pocas experiencias resultan tan fascinantes como observar a un maquillador profesional en acción. Se trata de una coreografía que utiliza pinceles, texturas y colores, y aunque pueda no parecerlo, sigue un orden meticuloso al aplicar los diversos productos. Aunque existen preferencias individuales, la mayoría comienza con la piel, sigue con los ojos y concluye en la boca. ¿Tiene este orden alguna justificación o es más bien una cuestión de preferencias personales?



El National Artist de M.A.C. Cosmetics, Xabier Rodrigues, no tiene duda al respecto: “El orden de los factores no altera el producto, pero puede agilizar el proceso y permitir que se haga de una manera más cómoda y coherente. A mí me gusta empezar con los productos de tratamiento de piel y después paso al maquillaje de ojos. Así, la piel tiene tiempo para absorber bien todos los productos y no me preocupo por si caen restos de sombras en la zona de la ojera, porque se retiran fácilmente sin estropear nada. Además, también puedo apoyarme en el rostro y estirar la tez para tener mayor precisión. Una vez maquillados los ojos, me centro en la piel y finalizo con los labios”

Por su parte, Verónica Pose, artista profesional de maquillaje de Sephora explica su método: “Cuando me preguntan por el orden del maquillaje siempre digo que cada maquillador profesional tiene su técnica y lo más importante es sentirse cómodo con ella. Yo empiezo preparando la piel, después aplico base de maquillaje, luego paso a las cejas para dar marco al rostro, continuo por los ojos, extiendo colorete e iluminador y termino con los labios”.



En resumen, no hay reglas estrictas en el maquillaje, pero sí hay consejos y técnicas universales que aseguran obtener los mejores resultados posibles. Por ello, los expertos sugieren un enfoque general que podemos ajustar según nuestra rutina. Aunque la forma más efectiva de descubrir lo que funciona es a través de la prueba y error, los maquilladores profesionales consultados comparten su experiencia para ayudarnos a encontrar el mejor orden.



Preparación del cutis

La preparación adecuada es fundamental para maximizar los beneficios del maquillaje, pero, como en la mayoría de las cosas relacionadas con la belleza, esto depende de una serie de factores, como el tipo de piel o si estás optando por un maquillaje discreto para el día o uno más impactante para la noche.



Según Verónica Pose de Sephora, "No hay maquillaje que luzca bien si la piel no recibe un tratamiento adecuado. Por eso, es crucial mantener una rutina diaria que incluya desmaquillante, limpieza, tónico, crema para el contorno de ojos, sérum, crema hidratante y protector solar si es de día. Para un aspecto nocturno, hay productos de belleza instantánea que pueden disimular los signos de fatiga y dejar la piel radiante".

¿Es necesaria la prebase?

¿En qué momentos resulta conveniente incorporar este refuerzo en la rutina de maquillaje? Esta interrogante puede generar incertidumbres, ya que su relevancia está sujeta a necesidades particulares. En opinion de Xabier Rodrigues, “la prebase suele utilizarse en maquillajes especiales en los que prima la durabilidad, como pueden ser las novias o invitadas. Si la tez es muy seca no suelo aplicarlas, ya que en este tipo de pieles el maquillaje aguanta mucho tiempo. En pieles grasas o con textura porosa es muy útil porque alisa la textura, rellena con un acabado terso y controla la producción de sebo para evitar los brillos”.



La variedad de prebases dificulta la elección adecuada. Verónica Pose explica: "La elección dependerá de las necesidades específicas de cada tipo de piel, ya que existen prebases matificantes, iluminadoras, con protección solar, alisadoras, hidratantes e incluso antirojeces".



Iluminador, corrector o base, ¿Qué se aplica al principio?

Como mencionamos anteriormente, el orden en que se aplica el maquillaje es subjetivo, y esto es especialmente evidente al embellecer la piel. Algunos maquilladores optan por aplicar el corrector antes de la base, mientras que otros lo colocan después. Es esencial aclarar primero la función de cada uno.



“Existen varios tipos de correctores: unos para la zona de las ojeras, y otros para neutralizar las diferentes tonalidades del rostro como manchas, marcas, granitos o rojeces. Pero si queremos aclarar las partes más oscuras del rostro, podemos utilizar un iluminador mate, que suele ser de un tono más claro que nuestra piel. Este iluminador no es brillante ni se utiliza al final del maquillaje para resaltar las zonas altas del rostro y reflejar la luz”, indica Pose.



¿Cuál es la manera adecuada de aplicarlos? Según Rodrigues, "Yo comienzo aplicando el corrector, difuminándolo cuidadosamente hacia los pómulos para lograr una fusión sin líneas visibles. Luego, extiendo la base, integrándola con la zona difuminada del corrector para evitar cortes. Finalmente, aplicamos el iluminador mate en los pómulos, la parte superior de la nariz, el arco de Cupido y la barbilla".



Por lo tanto, es crucial no mezclar el corrector con el iluminador. El corrector coincide en tono con nuestra piel, mientras que el iluminador es más claro. Algunas personas optan por utilizar un corrector de tono más claro que su piel con la intención de obtener una mayor luminosidad, pero este efecto solo lo proporciona el iluminador. La corrección se realiza primero, y luego se utiliza el iluminador para aclarar.

Delinear las cejas



Una vez que hemos preparado la piel, es el momento de proceder con la definición de las cejas. Hacerlo antes de aplicar el maquillaje en los ojos es crucial, ya que las cejas enmarcan el rostro, definen la expresión y ayudan a evitar excesos, como el uso de sombras demasiado intensas. Según Rodrigues, para lograr un aspecto natural, lo ideal es utilizar un lápiz en las áreas con menos pelo, trazar líneas sutiles para añadir volumen y definición, y finalmente, fijarlas con gel.



Verónica Pose tiene una convicción clara: "Las cejas son la estructura que enmarca el rostro y no deben pasarse por alto en ningún maquillaje. Recomiendo buscar la ayuda de un profesional para que realice el diseño adecuado según la forma del rostro. Luego, mantenerlas y realzarlas en casa con lápices, geles o pomadas resulta más fácil y favorecedor".

Delineador, mascará y sombra de ojos

Es esencial señalar que muchos maquilladores profesionales inician la rutina de maquillaje con la aplicación de la sombra de ojos, especialmente cuando buscan lograr un efecto oscuro, dramático o ahumado. La lógica detrás de esta premisa es que se puede corregir cualquier residuo que caiga sobre el rostro antes de aplicar la base. Aunque esta teoría tiene fundamentos sólidos, en el maquillaje diurno, la mayoría de los expertos comienzan por trabajar en la piel.



Para determinar el orden adecuado de maquillar los ojos, Xabier Rodrigues explica: "Las sombras deben aplicarse primero, seguidas del delineador. Si invertimos este orden, las sombras podrían caer sobre el delineador, disminuyendo la intensidad del color, o peor aún, podríamos difuminar la línea. Para aplicar la sombra, es recomendable contar con tres herramientas: un pincel compacto para aplicar el color con fuerza, una brocha para difuminar y otra en forma de bolígrafo para crear formas específicas. El delineador se aplica a lo largo del nacimiento de las pestañas, engrosando ligeramente la línea en la mitad exterior del ojo para levantar la mirada. Aquellas que se están iniciando deben comenzar con una línea delgada justo al ras de las pestañas superiores".



En lo que respecta a los tonos que resultan más halagadores, según Pose, "Si los ojos tienen un tono marrón y una forma almendrada, las sombras en tonos violeta o burdeos, con un delineado clásico en todo el párpado móvil, son muy favorecedoras. Por otro lado, los ojos azules y redondos destacan con sombras en tonos cobres o dorados, junto con un delineado alargado que realce la mirada". Es importante destacar que todo maquillaje de ojos debe finalizar con la aplicación de máscara de pestañas. Rodrigues señala: "Este es el paso final. Si planeas rizar las pestañas, asegúrate de hacerlo antes de aplicar la máscara para evitar que la fórmula se adhiera al rizador o las dañe".

Iluminador y rubor

El rubor proporciona de inmediato un aspecto saludable, aunque es importante considerar el tono de la barra de labios antes de aplicarlo para asegurar una combinación armoniosa. ¿Y cuál aplicamos primero? El rubor aporta un tono saludable, mientras que el iluminador añade un brillo sutil. Gisela Bosque, National Make Up Artist de Sephora, comparte su preferencia: "Me gusta aplicar el iluminador primero y luego integrarlo con el rubor. Si se busca un toque de luminosidad, uno de mis efectos favoritos es mezclar una gota de blush líquido con una de iluminador. Y un truco especial para lograr un efecto especialmente sutil es aplicar el rubor líquido antes de la base de maquillaje para que parezca que el color emana desde el interior de la piel".



La aplicación del iluminador tiene como objetivo resaltar ciertas áreas del rostro. Gisela Bosque advierte sobre la importancia de ser cuidadoso al utilizar esta técnica, ya que destaca lo que ya está presente. Por ejemplo, en rostros redondos, se sugiere aplicar el iluminador sobre el pómulo y alrededor del hueso orbital externo del ojo, a lo largo de la línea central de la nariz y en el arco de Cupido. Es crucial evitar el uso de productos que proporcionen un brillo excesivo o tengan un acabado demasiado nacarado; en cambio, se busca que la piel tenga un aspecto húmedo y fresco. Bosque destaca que los iluminadores complementan bien un look de maquillaje natural: piel radiante, cejas definidas, mejillas sonrosadas y labios rosados.



Labios

Los labios son la última etapa en la rutina de maquillaje de cualquier experto, pero si buscas resaltar tu boca, se puede cambiar el orden al incluir la sombra de ojos. "Disfruto finalizando el maquillaje con los labios, pero antes, los hidrato con un bálsamo específico al principio del proceso, justo cuando estamos preparando la piel. El truco para lograr un buen resultado es empezar definiendo la forma de los labios con un lápiz del mismo tono que el labial y luego aplicar la barra. Mi recomendación es iniciar desde el arco de Cupido y realizar el mismo movimiento de un lado hacia el otro para lograr simetría tanto en el labio superior como en el inferior", señala Verónica Pose.

¿Spray fijador o polvo?

Indiferentemente de la secuencia que elijas al aplicar los productos, siempre hay un objetivo final: lograr que el resultado permanezca intacto durante mucho tiempo. Para este propósito, se recurre a fijadores en polvo o en spray. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Según Xabier Rodrigues, "En pieles grasas, los polvos son útiles para fijar productos fluidos o cremosos. Prefiero aplicarlos en los laterales de la nariz, entrecejo, surcos nasogenianos y barbilla, áreas donde la producción de sebo es mayor y pueden aparecer brillos. El spray también es un excelente aliado para fijar el maquillaje, y lo ideal es aplicarlo después de los polvos para integrarlos con la piel. En una tez seca, bastaría con utilizar solo el spray, pero si hemos usado productos muy grasos, un toque de polvo tampoco está de más. La clave radica en el equilibrio".