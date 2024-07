Mercadona arrasa con el rotulador de labios de larga duración que amarán las mujeres de 60 por solo 5 euros

Si buscas un rotulador de labios con un color precioso, que resta años y que aún por encima dura, tienes que conocer el nuevo labial que ha lanzado Mercadona y por solo 5 euros. ¡Ya estás tardando en ir a por él antes de que vuele por patas!

Mercadona lo ha vuelto a hacer. Ha sacado un nuevo producto destinado a convertirse en un súper ventas y no nos extraña, porque lo tiene todo. El color fucsia es precioso y aparte es súper cómodo de aplicar por su formato. ¡Y qué decir de su precio de solo 5 euros!



Es un tono que favorece, perfecto para el verano y que resta años. Es ideal para las mujeres de 60 (aunque yo con 30 he caído rendida a sus pies y me lo pienso comprar). ¡Descúbrelo!

¿Cómo es el labial de Mercadona que está causando furor en redes?

El nuevo rotulador de labios Lip Tint Marker de Deliplus no podría gustarnos más. Es un formato efecto tinta de larga duración y en el color 03, una especie de fucsia, es realmente espectacular. Así lo verás en tienda:

Solo tienes que introducir tu CP para ver si el rotulador está disponible en tu tienda más cercana.

Lo que más me gusta de este labial, es que dura un montón. Tinta los labios. Lo aplicas y puedes estar horas con él que aguantas perfectamente, aunque comas y te limpies la boca.



Y todo ello por solo 5 euros, porque en las principales marcas un rotulador para los labios de una calidad así podríamos irnos a más de 15 euros. La diferencia es potente.

¿Cómo se aplica el labial en formato rotulador?

Para que te quede bien, simplemente aplica el rotulador labial desde el centro de los labios hasta las esquinas. También lo puedes aplicar con toquecitos con los dedos, si te resulta más cómodo. Eso sí, luego límpiate bien las manos.

¿Te animas a probarlo? Encuéntralo en tu Mercadona más cercano.