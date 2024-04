Angelina Jolie y su hija menor Vivienne de 15 años reaparecen en la alfombra roja

Anoche, las luces de Broadway se encendieron con un brillo especial para Angelina Jolie. La reconocida actriz y productora asistió al estreno de "The Outsiders", un musical del que es productora ejecutiva, acompañada de dos de sus hijos: Pax y Vivienne.

Vivienne, la menor de los Jolie-Pitt, ha tenido un papel muy especial en este proyecto, trabajando como asistente de producción. La joven, de solo 15 años, ha demostrado su pasión por las artes escénicas y ha sido elogiada por su madre por su dedicación y profesionalidad.



"La directora de teatro de mi familia es Viv, definitivamente Viv", aseguró Angelina a la revista People, con una sonrisa radiante de orgullo. "Ella me corregirá si me equivoco, ella es muy seria con esto", añadió entre risas.



Madre e hija deslumbraron en la alfombra roja con sus looks impecables. Angelina lució un vestido dorado de corte clásico y elegante, mientras que Vivienne optó por un mono azul moderno y juvenil. Ambas derrochaban estilo y naturalidad.

Pax, por su parte, se mostró orgulloso de su hermana y la acompañó en este momento tan especial. El joven, de 20 años, lució un traje más informal, demostrando su apoyo incondicional a su familia.



Angelina ha confesado que "The Outsiders" siempre ha sido una obra especial para ella, y que Vivienne fue quien la animó a llevarla a Broadway. "Ha sido un privilegio ser parte del proceso", aseguró la actriz. "He estado observando las reacciones del público, especialmente de los jóvenes, y es muy conmovedor".



Las críticas del musical han sido muy positivas, destacando la calidad de las interpretaciones, la música y la puesta en escena. No cabe duda de que "The Outsiders" se convertirá en uno de los grandes éxitos de la temporada.

Con solo 15 años, Vivienne Jolie-Pitt ya ha demostrado su pasión por el mundo del espectáculo. Su trabajo en "The Outsiders" solo ha hecho que confirmar su talento y potencial. No sería de extrañar que en un futuro la veamos brillar con luz propia en los escenarios o detrás de las cámaras.



Angelina Jolie, por su parte, continúa cosechando éxitos en su carrera como actriz, empresaria y productora, pese a la dura batalla legal que está llevando tras la sepación con Brad Pitt.



La reaparición de Angelina Jolie en la alfombra roja ha sido también una ocasión para hablar de la belleza a cualquier edad. La actriz, a sus 48 años, lució un look impecable que demostró que la elegancia y el estilo no tienen fecha de caducidad