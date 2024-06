Shiloh Jolie-Pitt deja a todos alucinados con sus dotes como bailarina de hip hop

La hija adolescente de Angelina Jolie y Brad Pitt ha sorprendido a todos bailando hip hop. ¡Su talento es descomunal!

El pasado 3 de mayo el coreógrafo Lil Kelaan Carter publicó unos nuevos vídeos de la hija de Angelina bailando hip hop en su cuenta de Instagram.



Esos vídeos no tardaron en hacerse virales, porque muchos alucinaron con el gran talento que tiene Shiloh Jolie-Pitt. Aunque algunos habían oído algo de su pasión por el baile, pocos se imaginaron que con tan solo dieciocho años pudiera sorprender con semejante coreografía.



No podemos negar el gran talento que tienen sus padres para la interpretación, por lo que está claro que su hija Shiloh de tan solo 18 años va por el mismo camino. ¡Lo lleva en la sangre!

Shiloh Jolie-Pitt sorprende con su gran talento bailando hip hop

En el primer vídeo podemos ver a Shiloh bailando “Tanzania” de Uncle Waffles y Tony Duardo, con un estilazo increíble, donde se aprecia el gran talento que tiene la hija de Jolie-Pitt.



Carter se mostró sorprendido con sus dotes como bailartina, donde comentó que "su movimiento es una locura" y que tenía mucha "energía". A la vista está, dale al play y verás:

Pero la cosa no terminó ahí, porque unos días después Carter compartió otro vídeo de Shiloh haciendo otra coreo de hip hop con tres bailarines interpretando “Rap Saved Me” de Metro Boomin, Offset y 21 Savage. Estas publicaciones no tardaron en llenarse de comentarios positivos y de likes.

No solamente tiene un talento increíble para bailar e interpretar sola, sino que lo hace increíble en equipo. Es una gran bailarina y tiene muchísimo potencial para ser tan joven, eso sin duda.

¿Qué opinan Brad y Angelina del talento de su hija?

Una fuente compartió con Us Weeky en 2022 que los padres no se oponen a que su hija pueda convertir el hip hop en su profesión. Aseguran de que a Shiloh le apasiona bailar, que ha recibido muchas clases y tiene un gran talento. No dudarán en apoyarla si se dedica al baile a nivel profesional.



Por el momento, a través de Instagram ya se está ganando elogios de los mejores coreógrafos, por lo que seguro que su paso por el mundo del baile no se queda solo en una anécdota.



Estos son solo algunos ejemplos de coreos que han compartido en el último mes, pero seguro que pronto vuelve a sorprendernos con nuevas actuaciones. El talento que deslumbra es alucinante.

¿Cómo lo ves? ¿Tú también te has quedado a cuadros?