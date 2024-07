El look elegante de Letizia en Girona que será la inspiración perfecta para invitadas en 2024 (y de una firma española)

La reina Letizia lo ha vuelto a hacer. Ha vuelto a vestir impecable para la ocasión, súper elegante y volviendo a dar toda una lección de clase. En esta ocasión, en los Premios Princesa de Girona. Descubre su precioso vestido.

Letizia siempre sirve de inspiración a la hora de elegir un look para un evento especial. Siempre nos ayuda, de alguna forma, a ser la invitada perfecta.



En esta ocasión, lo ha vuelto a hacer, porque ha aparecido radiante en los Premios Princesa de Girona, donde lució también un agotadísimo vestido de Mango.



Para esta ocasión, optó por un vestido de Carolina Herrera. ¡Es precioso!!

El vestido de Carolina Herrera elegido por Letizia Ortiz en los Premios Princesa de Girona

El vestido, de la firma de Carolina Herrera, es blanco, con corte midi y motivos florales en negro. Las mangas ligeramente abullonadas le dan un toque de tendencia.



Para el evento elegió también unas sandalias negras planas que son un básico que van con todo. ¡Ideales!



En el Instagram de @casareal.es han compartido las imágenes del evento y el look elegido por la reina no podría gustarnos más. No te lo pierdas:

Un look precioso con el que ha estado, una vez más, más que a la altura.



¿Qué te ha parecido? ¿Te gustaría una opción similar para tu próximo acontecimiento?