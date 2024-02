Jennifer Aniston: "Los años no pesan, se suman": Su emotiva reflexión al cumplir 55 años

La actriz ha compartido un vídeo en redes sociales en el que reflexiona acerca del paso del tiempo con una curiosa teoría.

No es muy frecuente que Instagram sea utilizado para reflexiones profundas acerca de la vida. Por lo general en esta plataforma se comparte contenido ligero y, cuando se trata del perfil de actrices famosas, como es el caso de Jennifer Aniston, nos sirve para conocer un poco mejor a la mujer que hay tras la actriz.



Pero en esta ocasión, y con motivo de su 55 cumpleaños, Aniston ha publicado en su perfil un post ciertamente emotivo, en el que, por medio de un poema y un vídeo, habla acerca del paso del tiempo y de como lo asimilamos.

El paso del tiempo para Jennifer Aniston

El vídeo publicado por la actriz contiene una sucesión de fotografías en la que se la puede ver en diferentes etapas de su vida, y se inicia con una escena de la serie Friends en el que su personaje, Rachel, cumple 30 años y lamenta el hecho de estar haciéndose mayor. Esto sirve a Aniston para lanzar una serie de afirmaciones sobre la vida que resultan muy interesantes porque aportan una perspectiva diferente a la que normalmente asumimos que se tiene al cumplir años.



La voz en off del vídeo es la de la propia Jennifer Aniston expresando pensamientos como los siguientes “Lo que no te dicen sobre los cumpleaños es que, cuando cumples un año más, también eres los años que tenías antes. Cumplí 28 y también tenía aún 27, 26, 23 y 19”. Para añadir a continuación “Cuando te despiertas en tu cumpleaños, esperas sentir tu nueva edad, pero no es así. Abres los ojos y todo sigue siendo igual que ayer, solo que es hoy y no te sientes en absoluto con tu nueva edad.”

Lo que has sido permanece en ti

Su teoría es que en realidad no cambiamos del todo, sino que vamos añadiendo capas a nuestra personalidad, pero sin que las anteriores desaparezcan. Algo que expresa con las siguientes palabras: “Hacerse mayor es como una cebolla. Cada año está dentro del siguiente y nuestros cumpleaños son solo una celebración de todos los años que ya pasaron y de dar la bienvenida al próximo”. E incide en su teoría añadiendo “Si tal vez, un día digo algo estúpido, es la parte de mí que aún tiene 19. O quizás algunos días no tenga confianza en mí y será aquella que tiene 23”



Además del proceso de evaluación que acompaña al paso del tiempo cuando alguien asoma a la etapa final de su vida, probablemente la reciente pérdida de su amigo Mathew Perry también haya influido en esta profunda reflexión sobre la vida que la actriz ha decidido compartir con sus seguidores.