Kim Kardashian viraliza su nuevo producto de lencería: un sujetador con pezones falsos

¿Creías que Kim Kardashian ya no podía sorprenderte más? Te equivocabas. Su último lanzamiento, un sujetador con pezones falsos, no te dejará indiferente.

Ser Kim Kardashian no debe resultar fácil. Y no por la atención que suscita su figura, algo que le encanta, sino porque de ella se espera que siempre tenga la capacidad de sorprender. Sin duda que gestionar esas expectativas es complicado, pero Kim lo está logrando con nota. Cuando no es un modelito provocador es cualquier otra ocurrencia. El caso es que la reina del clan Kardashian ha vuelto a hacerlo y esta vez con una idea tan loca como original, divertida y controvertida: un sujetador con pezones falsos.

La reina del marketing

Cuando posees una habilidad como la de atraer la atención sobre todo lo que haces , no hay como explotarlo para vender tus propios productos. De ahí que Kim, en su momento, decidiera lanzar una firma de lencería bajo el nombre de “SKIMS”. Ahora, con este nuevo lanzamiento, ha vuelto a darle un empujón a su marca en cuanto a reconocimiento, ya que resultará difícil que nadie olvide un anuncio como el que Kim ha rodado para promocionar su nuevo producto.



Desde siempre Kim Kardashian ha mostrado un olfato especial para el marketing. Cuando veía que alguna celebridad estaba en su máximo apogeo de popularidad, allá que la vinculaba con alguno de los productos que ella misma comercializa. Cardi B. o la española Rosalía son buena muestra de ello. Pero esta vez se ha bastado ella solita para revolucionar las redes con un anuncio que se ha hecho viral.

Un anuncio muy divertido

El sujetador que Kim ha lanzado al mercado tiene por nombre 'Ultimate Nipple Bra' , y en el vídeo que ella misma ha subido a Instagram se la puede ver luciendo un vestido ajustado en el que sus pezones se marcan de manera evidente, mientras habla de las altas temperaturas y el cambio climático. “No importa el calor que haga, siempre parecerás fría'', declara Kim, en referencia al endurecimiento de los pezones con las bajas temperaturas.



Pero si el humor ya es un potente argumento de venta, Kim Kardashian no ha querido renunciar a otros mecanismos que terminen de convencer a su público objetivo de adquirir tan curioso sujetador. Y este argumento no es otro que el colaborar con causas sociales. Según se ha anunciado, la firma de lencería donará el 10% de las ventas de este producto a una red de asociaciones y empresas que trabajan por el medio ambiente a nivel global.



Desde luego, hay que reconocer que el ingenio de este lanzamiento no deja indiferente a nadie, y para que puedas comprobar el motivo, te dejamos que tú misma veas el divertido anuncio.