La sorprendente separación de Meryl Streep y Don Gummer tras 45 años de matrimonio

La actriz y su marido no acudieron juntos a los Premios Princesa de Asturias, lo que desató los rumores

El día 20 de octubre se entregaron los galardones en Oviedo, y Meryl Streep apareció acompañada de su hermano Harry William Streep. Las preguntas de por qué Don Gummer no habría acompañado a la actriz a España comenzaron a surgir, pero solo un día más tarde apareció el comunicado que lo aclaraba todo.

Una de las parejas más sólidas de Hollywood

Meryl había mantenido una relación amorosa con el actor John Cazale, conocido por aparecer regularmente en las películas de Francis Ford Coppola. Cazadle fue diagnosticado con cáncer de pulmón y falleció en 1978, lo que dejó a la actriz abatida. Poco después abandonó la casa que compartían. El hermano de Streep, Harry William Streep es artista y pintor y éste le presentó al escultor Don Gummer. Al comentar que buscaba apartamento, el escultor le ofreció el suyo en Nueva York, ya que lo tenía vacío. Así comenzó la amistad que les llevó a casarse en 1978.

La pareja tiene cuatro hijos: Henry, de 43 años, Mamie, de 40, Grace, de 37, y Louisa Jacobson, de 32. Todos los hijos han seguido con la tradición artística de su madre: Henry es cantautor y las tres hijas han probado suerte en el mundo de la interpretación. Además tienen 5 nietos, 2 de su hijo Henry con Tamryn Storm Hawker, dos de Mamie con su marido Mehar Sethi y uno de Grace y su pareja Mark Ronson.

La pareja posee una granja en Connecticut y compartían un loft en Nueva York que vendieron en enero de 2020 por 15,8 millones de dólares. Más tarde la oscarizada actriz compró una casa en Pasadena (California) valorada en 4 millones de dólares.

El fin de la relación

A sus 74 años, la actriz no acudió a Asturias con su marido de 76. Este sábado, el diario estadounidense Page Six, desvelaba que el matrimonio lleva separado más de seis años: “Don Gummer y Meryl Streep llevan separados más de seis años, y aunque siempre cuidarán el uno del otro, han escogido caminos distintos”.

La tres veces ganadora del Oscar y el escultor habían cumplido el pasado 30 de septiembre 45 años de matrimonio. Streep rindió homenaje a Gummer en su discurso de aceptación del Oscar a la mejor actriz por su actuación en “The Iron Lady” en 2012.

“Primero, voy a agradecer a Don porque cuando le agradeces a tu esposo al final del discurso, lo interpretan con música, y quiero que sepa que todo lo que más valoro en nuestras vidas, tú me lo has dado”, dijo Streep en ese momento.

Aunque han sido fotografiados juntos en numerosas ocasiones, en realidad preferían mantener su vida personal lejos de la prensa. La última vez que vimos al matrimonio junto fue en la ceremonia de los Oscar de 2018. Streep estaba nominada por su papel en la película Los archivos del Pentágono, dirigida por Steven Spielberg, aunque finalmente no logró ganar la estatuilla. Su presencia en los Oscar era frecuente, ya que la actriz ha sido nominada un total de 21 ocasiones.