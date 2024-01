La estrella nos da nuestra mejor fuente de inspiración para aceptar nuestra figura tal y como es, por medio de sus más recientes publicaciones.

En diversas ocasiones, Selena Gomez se ha visto obligada a enfrentarse a comentarios perjudiciales acerca de su incremento de peso, derivado de la medicación para tratar el lupus. Por esta razón, sufrir el body shaming en primera persona es algo que la cantante conoce demasiado bien, lamentablemente. Por fortuna, la protagonista ha adquirido la habilidad de aceptar su figura y, con frecuencia, emite poderosos discursos sobre el amor propio que resultan sumamente inspiradores para numerosas jóvenes.

Selena, una vez más, ha exhibido su característica naturalidad al compartir con sus 400 millones de seguidores algunas imágenes que revelan la transformación que ha experimentado en su figura. Después de observar una fotografía antigua, la actriz reflexionó: "Hoy he tomado conciencia de que nunca recuperaré esa apariencia".



Publicó además un mensaje con una fotografía más actual en la que se le ve abordando un yate, y con una fuerte expresión de amor propio, la estrella compartió palabras que deberíamos interiorizar profundamente: "No soy perfecta, pero me enorgullezco de ser quien soy. En ocasiones, olvido que está permitido ser auténtica".

En la actualidad, la perfección parece predominar en las redes sociales, sin embargo, los mensajes de Selena Gomez a favor del amor propio son un refrescante y necesario contraste. La cantante, de manera constante, procura brindar apoyo en temas relacionados con la salud mental. Incluso ha admitido abiertamente haber enfrentado en distintos momentos de su vida episodios de depresión y ansiedad.