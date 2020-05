¿Crees que alcanzar la meta de andar 10.000 pasos al día es casi imposible? ¡Estás muy equivocada! Con estos consejos, tú también podrás hacer 10.000 pasos al día y quemar hasta 500 calorías en el proceso - ¡incluso si no tienes tiempo para hacer deporte!

Sales de casa, te subes al coche y vas directa al trabajo. ¿Por qué caminar cuando puedes ir a cualquier parte en coche, metro o autobús? Desafortunadamente, es exactamente esta actitud la que hace que muchas de nosotras no hagamos suficiente ejercicio físico hoy en día. Y es que nuestra generación se ha vuelto más y más cómoda y no siempre usamos nuestras piernas todo lo que deberíamos.



"El hombre está realmente capacitado para cubrir distancias muy largas. Pero debido a los estilos de vida modernos, el ejercicio ya no forma parte de nuestra vida cotidiana", dice el profesor Perikles Simon, jefe de medicina deportiva de la Universidad de Mainz en Alemania.



Los expertos recomiendan que las personas caminen una media de unos 10.000 pasos al día, pero la mayoría de las personas caminan menos de 5.000 pasos al día, y las personas que trabajan en una oficina solo hacen unos 1.500 pasos al día. No es tan difícil alcanzar el objetivo de 10.000 pasos. ¡Te contamos cómo!

Cuantos más pasos, mejor para tu salud

Las personas que hacen ejercicio de manera habitual no sólo se mantienen en forma, sino que también están contribuyendo a mejorar su salud. Una actividad tan secilla como caminar nos protege de enfermedades como la diabetes, la hipertensión, la depresión e incluso la demencia. También fortalece eficazmente las articulaciones y los músculos, mejora la resistencia y potencia el sistema cardiovascular. ¿Sabías que con solo 15 minutos de ejercicio al día puedes alargar tu vida hasta tres años?



Y quemas muchas calorías en el camino. Andar 10.000 pasos supone quemar unas 500 calorías que de otra forma nuestro cuerpo almacenaría innecesariamente. Te damos todos los consejos para alcanzar tu objetivo.

Deja el coche

Sabemos que si vives en una ciudad grande hay distancias insalvables a pie pero, ¿has pensado empezar a desplazarte en bici? 30 minutos de ciclismo equivalen a unos 3.000 pasos, y cambiar el coche por la bici también te librará del molesto problema del aparcamiento.



Incluso las compras en el supermercado se pueden hacer fácilmente en bicicleta o a pie. Consejo: Lo mejor es llevar una mochila o guardar la compra en la cesta de la bici.

Más kilómetros = más pasos

¿Tu supermercado está a la vuelta de la esquina? No importa. Prueba a ir un supermercado más lejano. Cuantos más metros camines, más pasos cubrirás durante el día. Además, si prefieres hacer una compra más grande semanal en lugar de pequeñas compras diarias estarás ahorrando tiempo, ya que aunque vayas a un súper que esté más lejos solo tendrás que hacer ese trayecto dos veces a la semana.

Sube las escaleras en lugar de coger el ascensor

Subir escaleras es una manera muy fácil de integrar un poco de ejercicio extra en el día a día. En lugar de coger las escaleras mecánicas o el ascensor, deberíamos simplemente subir a pie. Y es que, subir escaleras no sólo hace que la circulación y el flujo sanguíneo mejoren, sino que también nos asegura que las pantorrillas, muslos y trasero estén firmes. Así que razón suficiente para olvidarte del ascensor a partir de ahora.



Sin embargo, si tienes problemas de rodilla, no debes excederte con las escaleras, porque al subirlas todo el peso del cuerpo está sobre la rótula, y por lo tanto, no debes subir más de tres pisos al día.

Sal antes

¿Hay demasiada distancia entre tu origen y tu destino como para recorrerla sin autobús, metro o coche? No hay problema. Si vas en transporte público bájate unas cuantas paradas antes y camina el resto, y si vas en coche aparca a unos pocos cientos de metros. De esta manera puedes dar los 10.000 pasos al día a pesar del confortable viaje en coche o transporte público y disfrutar de un poco de aire fresco. Es genial ponerse en marcha por la mañana.

Sal a pasear

Aprovecha el descanso del almuerzo para dar un paseo al aire libre. Esto no sólo te ayudará a alcanzar tu objetivo diario de pasos, sino que también será bueno para tus ojos (especialmente si trabajas frente a un ordenador) y tu espalda. Otra opción es que salgas a pasear antes o después del trabajo, y si encima paseas en compañía será el doble de divertido.



Por la noche puedes salir a bailar con tus amigos o tu pareja. Eso levanta el ánimo, te pone en forma y es súper efectivo.

Haz tareas mientras caminas

¿Los días que te toca limpieza en casa crees que es imposible llegar a los 10.000 pasos? ¡En absoluto!Lo único que tienes que hacer es crear el movimiento en tu casa. Por ejemplo, camina en el sitio como si estuvieras en una cinta andadora mientras planchas o baja la basura más a menudo sin esperar a que se desborde.



Un consejo extra: en lugar de estar parada mientras te cepillas los dientes, camina alrededor de tu apartamento mientras lo haces. De esa manera puedes sumar unos cuantos pasos más antes de irte a la cama.

Mejor en persona

¿Siempre mandas mails a tus compañeros de trabajo en lugar de acercarte a su sitio a hablar con ellos? ¡Se acabó! El hecho de ir a su mesa un momento en lugar de llamar o enviar un correo electrónico, no sólo es bueno para tu cuerpo, sino que también fortalece el contacto personal con los demás. Y además, todos sabemos que en la mayoría de los casos todo puede resolverse mucho más rápido de esa manera.