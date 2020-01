¿Cómo es el color de tu regla? Te contamos su significado

Existen muchos factores que producen una alteración en el color de la menstruación, pero que son considerados normales. Las copas menstruales son una buena opción para conocer el color del flujo menstrual y saber cómo está funcionando nuestro cuerpo.

El color de la menstruación puede variar desde tonos muy claros hasta muy oscuros. Existen muchas causas o factores que producen una alteración en el color de la sangre, pero no siempre hay de qué preocuparse. La sangre puede cambiar de color al mezclarse con otros fluidos corporales, al entrar en contacto con el aire o por las sustancias químicas presentes en productos tradicionales para el periodo. Marrón, roja, naranja… Cada color tiene un significado diferente y aquí te lo contamos.

¿Por qué mi regla varía de color?

Rojo intenso: si tu regla tiene este color es que tu cuerpo está funcionando correctamente. Normalmente, se ve en los primeros días de regla, cuando se desprende el revestimiento del útero. Esta sangre suele ser más nueva. Sin embargo, si notas que tu periodo se extiende más de una semana con ese rojo intenso, es importante consultar a un ginecólogo.



Negro o marrón: aunque el color no parezca muy normal, no hay por qué preocuparse. Cuando la sangre envejece se vuelve de color oscuro ya que al mezclarse con el aire se seca. Normalmente, puede producirse al final del periodo, cuando el sangrado disminuye y expulsamos el fluido que se ha quedado dentro.



Rojo claro o rosáceo: si notas este color al principio del periodo, significa que la sangre menstrual está diluida y mezclada con el flujo vaginal. No obstante, si notas que la sangre es muy clara durante todo el ciclo puede ser una señal de un bajo nivel de estrógenos, algún desequilibrio hormonal o que el cuerpo se está preparando para la menopausia.



Rosa pálido y blancuzco: si el color de la menstruación es muy claro, casi blanco, probablemente se deba a que la sangre está muy diluida y mezclada con el flujo vaginal. Si este color persiste durante los días que dura la regla, puede deberse a un bajo nivel de hierro. Para evitarlo, es recomendable mantener una dieta equilibrada con una alta cantidad de verduras verdes y carne roja. Si notas que esto no ayuda y el color persiste, habla con un médico para que te sugiera un plan alimenticio adecuado.



Naranja: este color puede ser causado por la mezcla de sangre con el flujo cervical, por lo que es considerado como algo normal. Si notas otros síntomas poco comunes como ardor, picazón o un olor muy desagradable, debes acudir a un ginecólogo para descartar una posible infección.



Grisáceo: si tu período es de color gris con rayas rojas, normalmente no es una buena señal. Este sangrado lo experimentan muchas mujeres cuando tienen un aborto espontáneo. Por ello, si estás embarazada, debes acudir de manera inmediata al médico. Si por el contrario no lo estás, es posible que este color se deba a algún tipo de infección causada por alguna enfermedad de transmisión sexual. Por ello, es importante que te hagas un chequeo y descartes cualquier infección.



Conocer nuestro cuerpo, clave para la salud



Dedicar tiempo para conocer tu cuerpo, saber cómo funciona, cuándo se produce la ovulación, cómo es el ciclo menstrual y qué ocurre en cada una de sus fases es fundamental para la salud presente y futura. De hecho, mantener un seguimiento de nuestra regla es muy importante, y las copas menstruales ayudan a ello. Con ellas, se puede saber cuánta cantidad de fluido menstrual expulsamos durante la regla. Y a pesar de pensar que se mancha mucho, las mujeres solo expulsan durante todos estos días entre unos 25 y 80 ml, lo equivalente a cuatro cucharadas de café.



Además, llevar un seguimiento del color es muy fácil gracias a las copas menstruales. En lugar de absorber, recogen el flujo menstrual por lo que es más sencillo comprobar su color y saber cómo está siendo nuestra regla. Elige aquellas que que respetan el equilibrio íntimo, sin provocar irritaciones ni sequedad. Para ello es importante que están fabricadas en silicona de grado médico biocompatible, un material no poroso que previene el crecimiento bacteriano. Además, son reutilizables hasta 10 años, suponiendo un ahorro considerable de dinero a largo plazo.

