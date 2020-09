El flujo vaginal marrón es muy común en la mujer, y no solo en el periodo menstrual sino también durante otras etapas del ciclo. ¡Te contamos todo lo que debes saber!

El flujo con sangre es normal en las mujeres, y en el periodo de la menstruación. El color del flujo puede variar durante la regla de la mujer. Los primeros días aparece un manchado de color marrón, luego rojizo y casi al finalizar la menstruación vuelve a color marrón. Pero, ¿qué ocurre cuando tenemos este manchado fuera de nuestro periodo menstrual?

El flujo marrón puede ser más común de lo que piensas fuera de la menstruación. Esta apariencia en color marrón del flujo se produce al estancarse la sangre. Se trata de un síntoma habitual cuando el cuerpo necesita expulsar la sangre residual que ha quedado de la menstruación. Cuando se produce fuera del periodo de la regla puede ser debido a otras causas.

Causas posibles del flujo marrón

Posibilidad de embarazo: si tienes un manchado marrón fuera del periodo menstrual puede ser un síntoma del embarazo. Pero, ¡tranquila! No es fiable al 100%, por lo que tienes que ir al médico a confirmarlo mediante una analítica y test de embarazo. En muchas ocasiones, se produce el flujo marrón sin regla cuando un óvulo ha sido fertilizado, y el embrión se implanta en la pared del útero, lo que produce estas pequeñas manchas. Durante el embarazo, también se pueden producir pequeños sangrados marrones, debido a que las paredes del útero están más sensibles.



Cambios hormonales: es lo más común. Cuando existen cambios hormonales constantes o situaciones de mucho estrés se pueden producir más dolores en la zona de los ovarios, y también así producir sangrados de color marrón. Esto es debido a que el nivel de estrógenos aumenta de forma considerable lo que hace que el cuerpo elimine estos óvulos y se produzca el manchado.



Anticonceptivos: cuando comenzamos o dejamos de tomar anticonceptivos nuestras hormonas se desestabilizan. Esto produce que puedan aparecer manchados marrones antes y después de la menstruación, o que no te venga el periodo con normalidad. Por lo general, una vez que hayan pasado unos meses tu cuerpo ya se habrá regulado y también tu ciclo menstrual.



Fibromas y pólipos: Son tumores benignos que crecen en el útero y se suelen manifestar también a través de un sangrado de color marrón. Se suelen diagnosticar de forma rápida a través de una ecografía y se eliminan de forma quirúrgica. En cualquier caso, si tienes revisiones periódicas o notas este sangrado marrón y tienes dudas es mejor siempre que acudas al ginecólogo.



Sensibilidad: el flujo marrón también se puede producir después de exploraciones ginecológicas o relaciones sexuales debido a que el útero está más sensible en ese momento.

Siempre que cuando te aparezca este flujo marrón no tengas sensación de ardor, tenga un olor extraño o sea más bien tirando a verdoso, es un síntoma más normal de lo que crees. En el caso de que notes síntomas anormales como picor, fiebre o sea un manchado constante e incómodo es mejor que acudas al médico de inmediato. También si crees que puedas estar embarazada y poder así confirmarlo con pruebas. También es importante que hables de esto con naturalidad con tu ginecólogo, que será la persona más indicada para saber que hacer.

Otros flujos vaginales durante el embarazo

El flujo vaginal además de ser marrón o rojizo que es lo más habitual puede tener también otro tipo de variantes, y más durante el embarazo. Si estás embarazada o quieres serlo queremos que conozcas cómo pueden ser y también cómo te pueden afectar.

Flujo rosa: el flujo de color rosa puede significar varias cosas en durante el embarazo, pero lo más probable es que sea sobre todo en las últimas semanas antes del parto. Este sangrado en tono rosa se produce cuando una mucosa se pega en el cuello uterino para sellarlo. Este tapón de mucosa a veces se tiñe de rosa con sangre. Esto hace que se pueda presentar una pequeña secreción en tono rosa justo unas semanas o días antes del parto.

Flujo blanco: el flujo de color blanco y espeso es muy común en las mujeres y también durante el embarazo. Incluso este aumenta durante el embarazo para proteger la zona vaginal frente a cualquier infección. Se trata así, de una barrera protectora para el feto del exterior.

Flujo amarillo: cuando se tiene flujo de color amarillo es síntoma clave de infección. En el embarazo es peligroso ya que este color es síntoma de hongos, o de alguna bacteria específica. Igualmente no es causa de alarma pero si te encuentras con esto debes ir a tu médico o a quién siga el control de tu embarazo.

Aunque tengas cualquier tipo de flujo vaginal es importante que siempre mantengas una buena higiene para evitar cualquier infección estés o no embarazada. Si tienes más dudas o alguna anomalía es importante que no dudes en acudir siempre al médico.

