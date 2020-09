Cambios en la regla: ¿por qué la menstruación me dura 2 días?

Los cambios en el ciclo menstrual, ya sea en su duración o en su frecuencia, son bastante habituales y, en la mayoría de los casos, benignos. Sin embargo, suelen ser motivo de preocupación, por lo que conviene tener información al respecto. ¡Resolvemos tus dudas!

Para empezar, es importante señalar que aunque se considere que el ciclo menstrual dura, por norma general, 28 días, las variaciones entre los 21 y los 35 días, según el Instituto Nacional de la Salud Infantil y Desarrollo Humano Eunice Kennedy Shriver (NICHD, por sus siglas en inglés), se consideran normales. Además, estas variaciones pueden darse de un mes a otro, porque no suele darse un patrón fijo. Por lo tanto, si un mes tu ciclo dura 25 días y al siguiente 28, entra dentro de la normalidad.



Esto también puede trasladarse a la duración de la menstruación. Aunque la media suelen ser 5 días, una duración de la regla de entre 2 y 7 días también puede considerarse normal. Por lo tanto, si has llegado hasta aquí porque siempre has escuchado que a otras mujeres les dura más la menstruación pero a ti siempre te ha durado entre 2 y 3 días, no tienes que preocuparte, pues es algo normal para ti.



Sin embargo, si has llegado hasta aquí porque tu menstruación ha sufrido un cambio y ahora solo dura 2 días, cuando antes duraba más, quizá sea necesario consultar a tu ginecólogo para que valore tu caso. Te contamos por qué se ha podido producir este cambio.

¿Por qué la menstruación me dura 2 días?

Si antes tu regla duraba más y se ha reducido o se ha retrasado un poco en bajar, lo más habitual es que se trate de algo normal. Si los cambios son ligeros, no se mantienen más de tres menstruaciones ni aparecen acompañados de otros síntomas como malestar, presión pélvica, dolor en las relaciones sexuales o mal olor del flujo, no tendrás de qué preocuparte.



No obstante, repasamos algunos de los motivos más frecuentes por los que ha podido pasar:

Estrés: un periodo alto de estrés puede provocar cambio en el hipotálamo, que regula la glándula endocrina que genera hormonas, la hipófisis y que puede afectar a la función del ovario. Se trata de una de las causas más frecuentes.





un periodo alto de estrés puede provocar cambio en el hipotálamo, que regula la glándula endocrina que genera hormonas, la hipófisis y que puede afectar a la función del ovario. Se trata de una de las causas más frecuentes. Problemas en la tiroides : estas pueden ser alteraciones puntuales sin importancia o bien problemas más delicados como el hipotiroidismo, que se produce cuando la glándula tiroidea no produce suficiente cantidad de hormona.





: estas pueden ser alteraciones puntuales sin importancia o bien problemas más delicados como el hipotiroidismo, que se produce cuando la glándula tiroidea no produce suficiente cantidad de hormona. Ovario poliquístico : produce alteraciones entre el hipotálamo, la hipófisis y el ovario, por lo que aquellas mujeres que lo padecen suelen tener reglas muy irregulares.





: produce alteraciones entre el hipotálamo, la hipófisis y el ovario, por lo que aquellas mujeres que lo padecen suelen tener reglas muy irregulares. Endometriosis : esta enfermedad causa el crecimiento de tejido uterino fuera del útero, lo que puede provocar cambios en el periodo, dolor, náuses, cansancio o diarrea, entre otros. Puedes encontrar más información sobre esta enfermedad en la Guía de atención a las mujeres con endometriosis en el Sistema Nacional de Salud.





: esta enfermedad causa el crecimiento de tejido uterino fuera del útero, lo que puede provocar cambios en el periodo, dolor, náuses, cansancio o diarrea, entre otros. Puedes encontrar más información sobre esta enfermedad en la Guía de atención a las mujeres con endometriosis en el Sistema Nacional de Salud. Anticonceptivos hormonales : los anticonceptivos hormonales pueden provocar cambios en la duración de la menstruación en algunos casos.





: los anticonceptivos hormonales pueden provocar cambios en la duración de la menstruación en algunos casos. Premenopausia: en los 3 o 4 años previos a la menopausia pueden producirse cambios en la menstruación y esta puede durar más o menos.

Si quieres conocer la experiencia de otras mujeres que han sufrido cambios en la duración de su regla, puedes hacerlo en esta conversación del foro de enfemenino en la que se trata el tema de que la menstruación dure 2 días.

¿En qué casos debería consultar al ginecólogo?

Cuando el cambio es prologando, es decir, que se mantiene en más de tres menstruaciones y aparece acompañado de otros síntomas, lo más adecuado es acudir al ginecólogo. Hay que prestar especial atención a las siguientes alteraciones de la menstruación:

Sangrado fuera de la menstruación.

fuera de la menstruación. Dolor : especialmente si las reglas nunca han sido dolorosas y ahora sí lo son.

: especialmente si las reglas nunca han sido dolorosas y ahora sí lo son. Cantidad : en este sentido el aumento de la cantidad es más preocupante que la disminución.

: en este sentido el aumento de la cantidad es más preocupante que la disminución. Cese de la menstruación: si no baja la regla es recomendable acudir al médico.



Aunque ninguna de estas situaciones tiene por qué indicar algún problema de salud, es recomendable acudir al especialista para que valore el caso y determine qué está ocurriendo.

