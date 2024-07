Mi amiga me recomendó esta bruma facial de Mercadona que hidrata y alivia la piel por 2,90€ y ya es mi favorita

Mercadona siempre nos salva la vida y por poquísimo dinero. En esta ocasión, lo han vuelto a hacer, han lanzado una bruma que es una pasada y que ayuda a hidratar, aliviar la piel y a fijar el maquillaje. ¡Todo en un solo producto!

Mercadona siempre nos sorprende con productos de skincare y de belleza que son geniales a precios de saldo.



En esta ocasión, su producto estrella y del que todos hablan es de su agua de avena.



Una amiga de Primor me dijo que va genial para fijar el maquillaje. Aparte de su función de aliviar e hidratar la piel, ayuda a sellar el maquillaje por más tiempo y la piel queda espectacular, jugosa y libre de grasa. ¡Y todo esto por 2,90€!

El agua de avena de Mercadona, un producto 3 en 1 que hidrata, alivia y fija el maquillaje

Esta bruma de avena de Deliplus es lo más para el verano. Por solo 2,90 € hace magia. Aquí la tienes:

Al ser una bruma va genial para refrescar la piel tras la limpieza, además de para hidratarla.



A mí me encanta llevarla a la playa y a la piscina y echarla de vez en cuando, cuando tengo calor. Me refresca un montón y aparte sirve para quitar los restos de sal marina.



Pero aparte de usarla como bruma, mi amiga de Primor me dijo que va genial para fijar el maquillaje. Mira cómo funciona:

¿Cómo usar la bruma de avena para mijar el maquillaje?

La clave está en pulverizar el agua de avena antes de aplicar la base. Incluso puedes ir pulverizando de cada vez, para que te quede un efecto todavía más glow.



Otro tip que va genial consiste en pulverizarlo sobre la esponja de maquillaje en vez de usar agua. Al hacerlo, el maquillaje penetrará mejor y se fijará por más tiempo.



Ya ves que los usos son infinitos, por lo que es una pasada de bruma. ¡A mí me tiene loca!